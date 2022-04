„The Voice“: Gleich drei Coaches machen den Abgang!

Da müssen sich die Macher aber jetzt was überlegen! In der nächsten Staffel „The Voice of Germany“ müssen ProSieben und Sat.1 gleich drei prominente Coaches ersetzen. Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding werden in diesem Jahr nicht mehr dabei sein, wie die Sendergruppe am Mittwochabend mitteilte. Einzig Dauerbrenner Mark Forster wird der Castingshow erhalten bleiben.

„Wir sind im Sommer auf meiner bislang größten Open-Air-Tour und vor allem konzentriere ich mich darauf, neue Musik zu schreiben und zu veröffentlichen“, erklärte Songwriter Oerding auf Instagram. Er hatte die elfte Staffel Ende 2021 mit seinem Kandidaten Sebastian Krenz gewonnen.

„The Voice“: Johannes Oerding verlässt die Show

Johannes Oerding schreibt in seinem Posting, er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Zeit bei der Sendung sei „eine Wahnsinns-Reise“ gewesen. „Und vergesst nicht: Kein Abschied ist für immer!“, vertröstet er die Fans am Ende seiner Botschaft.

Auch Nico Santos geht im Sommer auf Tour, er hat sich aber noch nicht explizit zu „The Voice“ geäußert. Auch von Sarah Connor ist bisher nur bekannt, dass sie „eine Pause“ also Jurorin einlegt. Die neuen Coaches wollen die Macher später bekanntgeben. Die zwölfte Staffel wird im Herbst ausgestrahlt. Die Dreharbeiten dafür beginnen allerdings bereits im Sommer.

Moderatorin Lena Gercke hatte kürzlich erklärt, das Format ebenfalls zu verlassen. „Als Unternehmerin, aber vor allem auch als Mutter bin ich stärker denn je gefordert, auch einmal Dinge wegzulassen – und das fällt unglaublich schwer“, schrieb sie auf Instagram. Wer sie kenne, der wisse, „dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist“.Sie hatte zusammen mit Thore Schölermann durch die Sendungen geführt. Wer das Model ersetzen wird? Auch das ist noch nicht klar.