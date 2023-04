„The Masked Singer“: Dieser Promi war der Waschbär

Fernsehmoderator Daniel Boschmann ist als Waschbär aus der ProSieben-Musikshow „The Masked Singer“ ausgeschieden. Der 42-Jährige, der überwiegend aus dem „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ bekannt ist, erhielt am Samstagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste seine pelzige Maske deshalb ablegen. „Ich möchte mich bedanken, dass ihr mich auf die Reise mitgenommen habt“, sagte er. „Ich gebe zu: Ich wäre gerne länger geblieben.“ In der Sendung hatte er zuvor „Pretty Fly (For a White Guy)“ von der Skatepunk-Band The Offspring gesungen.

Wirklich überraschend kam Boschmanns Enttarnung am Ende der Show nicht mehr. Aus dem prominenten Rateteam hatten sowohl Ruth Moschner als auch Rategast Rick Kavanian den Moderator bereits unter der Maske vermutet. Auch das Publikum sprach sich online überwiegend für Boschmann aus, Rea Garvey tippte dagegen auf Joko Winterscheidt. In dem knuffigen Kostüm mit Mütze, Pullunder und Hosenträgern hatte Boschmann vor allem durch seinen Humor und seine Tanzeinlagen auf sich aufmerksam gemacht – gesanglich konnte er die Promis weniger überzeugen. „Du tanzt besser, als du singst“, hielt Garvey nach dem Auftritt fest.

TV-Moderator Daniel Boschmann war der Waschbär. Thomas Banneyer/dpa TV-Moderator Daniel Boschmann war der Waschbär.

TMS: Daniel Boschmann als Waschbär enttarnt

Besonders viel Applaus gab es dagegen auch in der zweiten Show wieder für das Spinnenwesen „Diamantula“, das kraftvoll den Rolling-Stones-Hit „Paint It Black“ schmetterte. „Es ist so gruselig und wunderschön zugleich“, kommentierte Moschner. „Diamantula“ wurde auch prompt in die nächste Sendung gewählt. Zuschauer können gespannt sein: In den kommenden Wochen soll sich das Wesen immer weiter in eine Spinne verwandeln. Als weitere Masken sind noch unter anderem ein Toastbrot, ein Seepferdchen und ein Igel im Rennen.

In der Rateshow treten Prominente als Sänger auf, verstecken ihre Identität dabei aber hinter aufwendigen Kostümen. Sie werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. (dpa)