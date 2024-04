Tatort-Star über aggressive Fans: „Die halten einen fest, fassen einem ins Gesicht“

Die Schattenseite des Ruhms: Tatort-Schauspielerin Mechthild Großmann klagt in einem Podcast-Interview über die Aggressivität, mit der sich manche Fans verhalten. Sogar im Ausland.

Eigentlich spielt die 75-jährige Schauspielerin Mechthild Großmann in der Tatort-Serie nur eine Nebenrolle: die der kettenrauchenden Staatsanwältin Wilhelmine Klemm in Münster. Trotzdem werde sie in der Öffentlichkeit immer wieder erkannt, wie sie in einer Folge des Podcasts „Feel Hamburg“ erzählt. Das Erkanntwerden sei aber „eine gemischte Sache“: Während einige Fans bloß Nettigkeiten sagten, gingen andere aber zu weit mit ihrem Enthusiasmus.

Aggressive Fans ignorieren die Privatsphäre

„Menschen halten einen fest, also einer hält dich fest, und der Mann fotografiert dich oder Leute tatschen dich an, manche auch im Gesicht und sagen: Ach, das sind Sie. Das passiert auch in Hamburg“, sagte die Schauspielerin.

Und nicht nur in Hamburg: Auch im Ausland gibt es kein Entrinnen. Während eines Urlaubs in Spanien zusammen mit Kollegin Hannelore Hoger verhielten sich die Fans „so aggressiv, dass wir in diesem Hotel, wo fast nur Deutsche waren, nicht mehr in die Bar gegangen sind. Dass wir uns nicht mit denen unterhielten. Ich bin nur noch auf dem Balkon geblieben.“

Mechthild Großmann spielt seit 2002 die Rolle der Wilhelmine Klemm und ist in bisher 44 Tatort-Folgen aufgetreten. Ihr Markenzeichen ist ihre tiefe, raue Stimme. (lp)