Stefanie Giesinger liebt Sohn von Tennis-Legende

Sie sind jung und frisch verliebt: Stefanie Giesinger, Influencerin und einst Siegerin bei „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Es handelt sich um den Spross eines berühmten ehemaligen Tennisspielers.

Erst ein halbes Jahr ist es her, dass Stefanie Giesinger die Trennung von Influencer Marcus Butler bekannt gab. Damals hielten sie für viele als „das Traumpaar“ schlechthin. Sieben Jahre waren sie zusammen.

Stefanie Giesinger: „Das Leben hat sich nie so leicht angefühlt“

Jeremy Steeb (23), Sohn von Tennis-Legende Carl-Uwe Steeb, ist nun an Stefanie Giesingers Seite. Instagram @jeremysteeb Jeremy Steeb (23), Sohn von Tennis-Legende Carl-Uwe Steeb, ist nun an Stefanie Giesingers Seite.

Nun hat Stefanie Giesinger ihr Herz wieder neu vergeben. Jeremy Steeb (23) ist nun die neue Flamme des Models, Sohn von Tennis-Legende Carl-Uwe Steeb. Gemeinsam nahmen die beiden in München an einem Dinner des Star-Kochs Nobu Matsuhisa im Edelhotel „Mandarin Oriental“ teil, wie „Bild“ berichtet. Das Paar habe sich bereits im vergangenen Jahr im August kennen- und lieben gelernt. Im Januar habe dann ein gemeinsamer Urlaub auf Bali stattgefunden.

Jeremy Steeb ist ein Start-up-Gründer sowie Unternehmensberater – und bekommt Stefanie Giesinger anscheinend bestens. „Das Leben hat sich nie so leicht angefühlt“, schrieb sie neulich auf Instagram. Zuletzt machte sie in den Medien vor allem auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam und sprach über ihre eigenen Depressionen. Jetzt geht es also wieder bergauf. (chc)