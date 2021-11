Nächstes Drama am Film-Set von Alec Baldwins Film „Rust“: Nachdem der Schauspieler versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins erschoss, ist nun bekannt geworden, dass einem Crew-Mitglied nach einem Unfall am Set die Amputation eines Arms droht.

Wie „Sky News“ berichtet, soll der Beleuchter Jason Miller von einer Spinne gebissen worden sein. Bei dem Tier soll es sich um eine giftige Einsiedlerspinne handeln. Der Vorfall war offenbar am gleichen Tag, an dem sich am Set von „Rust“ auch das Todesdrama um Baldwin und Kamerafrau Halyna Hutchins abgespielt hatte.

„Rust“-Filmprojekt von Alec Baldwin: Kamerafrau wird tödlich von Waffe getroffen

Wie weiter berichtet wird, kam es bei Miller einige Tage nach dem Spinnen-Biss zu schweren Symptomen, darunter eine Blutvergiftung und Gewebesterben. Nun muss der Beleuchter wohl befürchten, seinen Arm durch eine Amputation zu verlieren.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Baldwins Waffe absichtlich geladen? Anwälte reden von „Sabotage“

Es scheint ein Fluch auf dem Film-Projekt von Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei „Rust“ ist, zu liegen. Am 21. Oktober hatte sich bei der Probe für eine Szene versehentlich ein Schuss aus einer Waffe des Hollywood-Schauspielers gelöst. Dabei wurden Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt und der Regisseur an der Schulter getroffen. Danach war es zu einem Drehabbruch gekommen, derzeit ermittelt die Polizei, wie offenbar scharfe Munition in den Revolver gelangt war. (alp)