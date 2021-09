Neben Wolfgang Bahro als Dr. Jo Gerner ist Daniel Fehlow in seiner Rolle als Leon Moreno ein echter „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“-Dinosaurier. Seit 1996 steht er – mit mehreren Pausen – schon vor der Kamera der beliebten Daily Soap. Höchste Zeit für eine eigene Serie! Wie RTL nun verkündet, dreht der Berliner Schauspieler ab Mitte September für sein Spin-Off „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“.

Leon Moreno ist nicht der erste GZSZ-Charakter, der eine eigene Event-Serie bekommt, schon „Sunny – Wer bist du wirklich?“ mit Valentina Pahde und „Nihat – Alles auf Anfang“ mit Timur Ülker in der Hauptrolle wurden bereits für RTL und TVNOW produziert. Und jetzt also mehr Leon für die Serien-Fans!

Neuer Spin-Off mit Daniel Fehlow als Leon Moreno

Für die Dreharbeiten zu „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ pausiert Daniel Fehlow bei GZSZ. Die Handlung in Kürze: Leon verlässt Berlin nach dem Liebes-Aus mit Nina (Maria Wedig) und ist vorerst letztmalig in der Folge 7.345 am 16. September bei RTL zu sehen. Er verwirklicht sich dann endlich seinen Traum vom Leben am Meer. Nach einem Abstecher zu seinem Sohn Vince nach Tokio zieht es ihn in ein Surfer-Paradies an der Ostsee.

GZSZ-Leon steigt in Spin-Off in Kite-Schule ein

Gemeinsam mit seinem Kite-begeisterten Sohn Oskar reist Leon an eine der schönsten Küsten Deutschlands und steigt in eine Kite-Schule ein. Conny, der Besitzer, und er bauen ein schickes Beach-Food-Restaurant auf und machen den Strand damit zu einem wahren Hotspot für coole Surfer:innen, Urlauber:innen und Einheimische. Wird Leon auf der Insel eine neue Liebe finden und wieder glücklich werden?

Das sagt Daniel Fehlow zu dem neuen Job: „Bei der Serie begann meine Karriere, das Set ist mein zweites Zuhause und viele Kolleginnen und Kollegen wurden zu Freunden. Nun freue ich mich sehr auf die nächste große Geschichte meiner Rolle. Diese spielt dann nicht mehr in Berlin, sondern am Meer. Leon baut sich mit der Surfschule eine neue Zukunft auf, an der schönen Ostsee! Drehen, wo andere Urlaub machen – das gefällt mir.“ Gedreht wird „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ ab Mitte September 2021 unter anderem auf Rügen. (alp)