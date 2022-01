Ist er geimpft? Oder ist er es nicht? Diese Frage lässt Harald Schmidt (64) lieber offen. In einem Interview zieht der Satiriker und Moderator nach dem Ende seiner TV-Karriere wieder Aufmerksamkeit auf sich. Mit mehrdeutigen Aussagen zu seinem Impfstatus und billigen Corona-Witzen landete er sogar in den Twitter-Trends.

Seinen Gast konnte Schmidt wohl nicht wie üblich im Kölner Excelsior-Hotel Ernst empfangen – weil der Komiker weder geimpft noch genesen sei, wie sein Interviewpartner sagt. „Dass ich nicht geimpft sei, das behaupten Sie einfach so, und ich lasse das mal so stehen. Mittlerweile habe ich mir eine Olaf-Scholz-Formulierung überlegt: Ich bin auf einem guten und vernünftigen Weg, 2G zu erfüllen“, sagte der 64-Jährige der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ). Mehr wolle er dazu nicht sagen: „Sonst gibt’s schnell was auf den Aluhut.“ Ob der Komiker mit einer baldigen Corona-Infektion rechnet oder schon Impftermine gemacht hat, lässt er offen.

Harald Schmidt äußerte sich schon im Sommer zu seinem Impfstatus

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Schmidt mit seinem Impfstatus kokettiert. Ziemlich sicher ist: Selbst wenn er inzwischen geimpft ist, hat er sich damit jedenfalls viel Zeit gelassen. Zuletzt erregte der Comedian im Sommer 2021 Aufmerksamkeit – ebenfalls mit Aussagen zum Coronavirus, die Verwunderung auslösten. In einem Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ verriet der Entertainer im Juli, dass er noch nicht geimpft sei. „Allein wenn ich den Begriff ‚Impfangebot‘ höre, schiebe ich es schon mal eine Woche raus“, erklärte er.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Aufregung um Corona sei ihm in Deutschland zu groß – daher höre er auch nicht mehr so genau hin. „Wenn es heißt, ‚das Robert Koch-Institut meldet‘, hole ich ’nen Kaffee.“ Ein Impfgegner sei er aber nicht – mit der Corona-Spritze wolle er warten, bis er sich nicht mehr darum bemühen muss.

Das könnte Sie auch interessieren: Ungeimpft! AfD-Chefin Weidel mit Corona infiziert

Im November 2021 sprach Schmidt schon nicht mehr so offen über seinen Impfstatus. „Die Frage, ob Sie oder ich geimpft sind, fällt unter das Arztgeheimnis“, erklärte der 64-Jährige in der Schweizer Zeitung „Sonntagsblick“. Es gebe nicht den geringsten Grund, sich öffentlich über dieses Thema zu äußern. „Man spart sich viel Stress, indem man auch mal die Klappe hält und Cappuccino trinkt.“ Wenigstens eines muss man ihm lassen: Der 64-Jährige hat es auch nach dem Ende seiner Showkarriere geschafft, sich wieder ins Gespräch zu bringen. (mhö)