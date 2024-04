Sorge um Filmstar: Til Schweiger liegt im Krankenhaus

Große Sorge um deutschen Filmstar: Til Schweiger ist zurzeit in einem Krankenhaus auf Mallorca in Behandlung. Der 60-Jährige kämpft dort gegen eine Sepsis.

In der Klinik befindet sich Schweiger bereits seit zwei Wochen. Der „Bild“ sagte der Regisseur und Schauspieler, dass er dort wegen einer Wunde am Bein in Behandlung sei: „Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen“, sagte Schweiger der Zeitung. „Jetzt habe ich ein ,offenes Bein‘, so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer.“

Zwischenzeitlich soll sogar die Gefahr bestanden haben, dass das entzündete Bein amputiert werden muss. Die nächste große Untersuchung soll am Samstag durchgeführt werden, zurzeit plagt Schweiger offenbar auch Fieber.

Am liebsten möchte der Darsteller zur Premiere von Guy Ritchies neuem Film „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ nach New York fliegen. Schweiger spielt in dem Streifen mit. Seine Ärzte sollen dem bisher nicht zugestimmt haben, da sie Komplikationen fürchten. „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch klappen könnte“, so Schweiger.

Eine Sepsis – auch Blutvergiftung genannt – ist eine Überreaktion des Körpers auf eine Infektion, die von Bakterien, Pilzen, Viren oder Parasiten ausgelöst wird. Botenstoffe bekämpfen nicht mehr nur die Erreger, sondern auch alle anderen Zellen. Im schlimmsten Fall drohen ein Organversagen und Tod. Weltweit, so schätzt die Sepsis-Stiftung, sterben jährlich 140.000 Menschen an den Folgen. (mp)