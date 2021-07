So süß!: Royal Baby wird zum Podcast-Star

Montecito –

Süß, süßer, Archie. Eigentlich wollten vor allem die Eltern des Royal Babys, Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39), mit ihrem neuen Podcast überzeugen. Aber die Schluss-Sequenz macht den anderthalbjährigen Sohn zum eigentlichen Star und lässt die Herzen der Zuhörer dahinschmelzen. Der kleine Mann spricht seine ersten öffentlichen Worte – und gluckst so fröhlich hinterher, dass er wohl direkt ein paar Fans gewonnen haben dürfte.

Bald ein Jahr ist es nun her, dass Harry und Meghan sich vom Königshaus lossagten und ihr Glück in den USA suchten. Der jüngere Bruder von Prinz William gilt als Rebell der Familie, gerüchtehalber sollen seine Frau und die Queen auch nicht so wirklich miteinander zurecht gekommen sein. So entstand der Plan, sich jenseits des Atlantiks selbst sein Geld zu verdienen, ohne königliche Zuwendungen. Und weit weg vom britischen Medienrummel.

Harry und Meghan: Lukrativer Podcast-Deal



Neben lukrativen Film- und Netflix-Deals (angeblich allein rund 150 Millionen Dollar) war schon seit längerem ein Podcast des ausgewanderten Pärchens in Planung. Name: „Archewell Audio“. Dessen erste Folge ist nun seit Dienstag beim Anbieter „Spotify“ zu hören. Im Vorfeld hatte es gehörigen Wirbel um die Kooperation gegeben. Angeblich erhält das royale Paar auch hier einen Millionen-Betrag. Die meisten Musiker jedoch bekommen laut der englischen Zeitung „The Sun“ nur etwa 200 Pfund pro Jahr! Eine Diskrepanz, die einige Künstler wie die englische ESC-Gewinnerin Sandy Shaw auf die Palme brachte.

In der ersten Folge nun gibt es zahlreiche prominente Gastauftritte, etwa von Sir Elton John (73) und dem britisch-amerikanischen Fernsehmoderator James Corden (42). Der ist vor allem für seine „Car Pool Karaokes“ bekannt, in denen Prominente mit ihm im Auto singen, etwa die frühere First Lady Michelle Obama. Außerdem spielt ein Gospelchor den Hochzeitssong von Harry und Meghan, „This Little Light of Mine“.

Archie stiehlt seinen Eltern die Show



Das eigentliche Highlight aber kommt wie gesagt am Schluss: ein Überraschungsauftritt des kleinen Archie! 18 Monate alt ist der mittlerweile und ist hier erstmals öffentlich zu hören. Papa Harry erklärt noch: „Du kannst hier reinsprechen.“ Dann spricht er vor: „Nach mir. Bereit? Frohes …“ und Archie plappert direkt nach. Dann wieder der Papa: „…neues…“, da hält es der kleine Fratz nicht mehr aus und vervollständigt den ganzen Satz: „Neues Jahr!“ Und zwar, wie es sich für einen kleinen Auswanderer gehört, mit auffällig amerikanischem Akzent!

Das könnte Sie auch interessieren: Wie Gräfin Eloise zur Insta-Queen wurde

Die Eltern kichern verzückt und der kleine Archie gluckst herzerwärmend mit. Hach, schön. (km)