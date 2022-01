Eben noch den Schnuller im Mund, nun schon bald den Ring am Finger: Der älteste Sohn von David und Victoria Beckham schreitet vor den Traualtar – und das mit jungen 22 Jahren. Offenbar wollte er keine Zeit verlieren, denn seine Verlobte Nicola Peltz (27) ist für den Beckham-Spross die Eine.

Am neunten April wollen „Becks Junior“ und das milliardenschwere US-Model zwar erst in den Hafen der Ehe schippern, aber bereits im Vorfeld sickern ordentlich Details an die Öffentlichkeit. Dabei wird schnell klar: Geld spielt keine Rolle, denn mit ausreichend finanziellen Mitteln ist auch Brooklyns Braut ausgestattet, die die Tochter eines steinreichen New Yorker Hedgefonds-Managers ist. So soll auch das luxuriöse Anwesen des Brautvaters in Palm Beach als Hochzeitslocation dienen.

Dort sollen dann allerhand hochkarätige Gäste mit edlem Champagner auf das junge Glück anstoßen. Darunter: Gigi Hadid, Nicole Richie und TV-Koch Gordon Ramsey. Wie „The Sun“ berichtet wird ein wichtiger Mensch aber wohl fehlen: Brooklyns Patenonkel Elton John. Der ist da nämlich gerade auf Tour.

Rapper Snoop Dogg legt auf Beckham-Hochzeit auf

Aber dafür ist ein anderer Familienfreund mit dabei – der auch noch eine besondere Aufgabe hat: Rapper Snoop Dogg wird DJ spielen – und die illustre Gästeschar hoffentlich zum Tanzen bringen. Im „Sunday Mirror“ sagt Snoop Dogg zu seinem besonderen Engagement: „David ist jetzt seit über zehn Jahren mein Freund und ich bin eng mit seiner Familie befreundet. Brooklyns Hochzeit wird eine großes Event und mein Geschenk an ihn und seine zukünftige Frau ist, dass ich an ihrem großen Tag für sie auflegen werde. Nichts wird die Party nach dem ersten Tanz so in Schwung bringen wie ein Set von Snoop… die Tanzfläche wird brennen.“

Und falls nicht, können Brooklyn und Nicola noch auf Mama Victorias alte Girl-Band hoffen, denn wie „The Sun“ weiter berichtet, sollen Geri Halliwell, Mel B. und Co. auch bereits eine Einladung zur Hochzeit des ersten Beckham-Sprosses bekommen haben.

Nicola Peltz trägt Brautkleid von Valentino

Damit der große Tag gut dokumentiert wird, soll keine Geringere als Star-Fotografin Annie Leibovitz die Fotos schießen, deren Rechte sich offenbar schon die Mode-Bibel „Vogue“ gesichert hat. Vor Leibovitz‘ Linse tritt die Braut dann aber – nicht wie wohl von den meisten vermutet – in einer Kreation ihrer Schwiegermutter, sondern in Valentino.

„Nicola ist mit ihrem Stylisten für die Anprobe von Hochzeitskleidern nach Rom geflogen und hat sich für zwei märchenhafte Valentino-Kleider entschieden“, verrät ein Insider in „The Sun“. Für Victoria offenbar kein Problem, weiß ein Insider: „Sie hat Nicolas Verlobungskleid entworfen und unterstützt die Entscheidung voll und ganz. Eine Kreation von Victoria Beckham wird aber wahrscheinlich im Laufe des Abends auftauchen.“ Na immerhin.

Sowieso steht der gesamte Beckham-Clan an diesem besonderen Tag hinter Brooklyn. Seine Brüder Romeo und Cruz werden Trauzeugen und Papa David soll schon eine Rede für seinen Ältesten planen. Mit Sicherheit kommt da auch Bald-Schwiegertochter Nicola gut weg, denn wie der Insider weiter verrät: „Nicht alle Ex-Freundinnen von Brooklyn waren ideal. Aber Nicola erfüllt alle Kriterien.“ (alp)