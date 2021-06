Sie bevorzugt Nackt-Gymnastik: Model zeigt, wie sexy Quarantäne sein kann

Dieses Stretching kann sich sehen lassen – jedoch liegt das weniger an der Beweglichkeit von Model Lorena Rae als an ihrem Sport-Outfit: Sie trägt nicht mehr als einen schwarzen String. Ihre Fans können sich an ihr nicht satt sehen!

Ihr Oberkörper ist nach vorne gebeugt, das linke Bein angewinkelt, der Rücken gestreckt: Sportübungen waren wohl selten so sexy. Lorena weiß ihren nackten Körper perfekt in Szene zu setzen. Sie präsentiert ihren Fans nicht nur ihren schönen Po, sondern auch den Ansatz ihrer Brust.

Der „Quarantine morning stretch“ sorgt bei ihren Followern auf Instagram für Begeisterung: „Du bist der absolute Wahnsinn“, „Unreal“ oder „No words!“ sind nur einige der Kommentare. Das wohl am meisten verwendete Emoticon: die Flamme. Dazu gibt’s bereits mehr als 148.930 Likes.

Lorena Rae bekannt durch „Victoria’s Secret Fashion Show“

Das deutsche Model wurde vor allem durch seinen Auftritt bei der „Victoria’s Secret Fashion Show“ 2018 in New York bekannt. Rae ist das fünfte deutsche Model, das für diese international bekannte und beliebte Show engagiert wurde – nach Toni Garrn, Julia Stegner, Claudia Schiffer und Heidi Klum. (vd)