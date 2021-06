Shitstorm wegen Asienreise mit Sohn: Cathy Hummels wehrt sich resolut gegen Kritiker

Video: picture alliance/dpaEmpfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Nexx, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Nexx angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.Ein Posting, in dem Cathy Hummels ihre Reise ankündigt, sorgt sofort für heftige Reaktionen. „Sie hauen raus, dass Ihr Kind Asthma hat und fahren in ein Land mit 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und bei mindestens 12 Stunden Flug bis Bangkok wird er bestimmt begeistert sein. Na, Hauptsache Sie haben Ihren Spaß, das Kind wird eh nicht gefragt“, schimpft ein Nutzer etwa und bezeichnet Cathy als selbstsüchtig. Cathy Hummels wehrt sich gegen Instagram-Kritiker/**/SMT_szArr_inArticleDesktop_0 = [[581,500]];var height = SMT_szArr_inArticleDesktop_0[0][1];var width = SMT_szArr_inArticleDesktop_0[0][0];SDM_SMT_inArticleDesktop_0=SDG.Publisher.registerModularSlot(‚inArticleDesktop-0‘, ‚div-smt-ad-inArticleDesktop-0‘, width, height, SMT_szArr_inArticleDesktop_0, false, „“);SDM_SMT_inArticleDesktop_0.load();

Auch, dass Ludwig dann vier Wochen ohne Papa Mats (31), Fußballprofi bei Borussia Dortmund, auskommen muss, wird kritisiert. Eine Nutzerin schreibt: „Was ist mit Mats? Ein Monat ohne sein Kind? Er sieht es doch eh so wenig, oder? Und ausgerechnet Südostasien? Ich weiß nicht. Find ich nicht gut.“Cathy Hummels mit Ehemann Mats, der beim BVB spielt. Foto: picture alliance / Matthias Balk

