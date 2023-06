„Sex and the City“-Nachfolger: Diese Kult-Figur feiert Serien-Comeback

Eigentlich wollte sie nicht mehr – doch nun soll „Sex and the City“-Star Kim Cattrall (66) doch in der Nachfolgeserie „And Just Like That…“ auftauchen. Cattrall habe bereits im März in ihrer Rolle als Samantha Jones eine Szene aufgenommen, teilte ein Sprecher von HBO Max dem US-Sender CNN mit. Der Instagram-Account der Serie teilte einen Zeitungsartikel über Cattralls Rückkehr in Staffel zwei und schrieb dazu: „Das Geheimnis ist gelüftet!“.

Die erste Staffel „And Just Like That…“ hatte im Dezember 2021 ihre Premiere. Während Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in ihre Rollen als Carrie, Charlotte und Miranda zurückgekehrt waren, war Cattrall darin merkbar abwesend.

Cattralls Sinneswandlung missfällt ihrer Schauspielkollegin

Die Geschichte ihrer Figur Samantha wurde dabei in Textnachrichten weitererzählt. In der Serie ist sie von New York nach London gezogen.

Die Nachricht dürfte Fans überraschen, da Cattrall sich zuvor deutlich dazu geäußert hatte, dass sie keine Rückkehr zu ihrer „Sex and the City“-Rolle plane. Auch Sarah Jessica Parker hatte in einem Interview gesagt, dass sie lieber weiter ohne Cattrall drehen wolle. Die zweite Staffel zu „And Just Like That…“ soll im Juni anlaufen. (dpa/mp)