Sex, Drogen, Alkohol: Pietro Lombardi plaudert mit Fans über Intimes

Fan-Fragerunden sind bei Instagram äußerst beliebt, auch EX-DSDS-Teilnehmer und -Juror Pietro Lombardi (28, „Call My Name“, „Señorita“) stellt sich in dem sozialen Netzwerk regelmäßig den Fragen seiner riesigen Anhängerschaft. Selten wird es dabei so intim wie dieses Mal: Der 28-jährige Sänger beantwortete Fragen zu Sex, Treue, Drogen und Alkohol.

Wenn Promis mit einer so großen Social-Media-Reichweite wie Pietro Lombardi (1,9 Millionen Follower bei Instagram) ihre Fans auffordern, Fragen zu schicken, dann melden sich Tausende. Die Künstlerinnen und Künstler haben dann selbst die Qual der Wahl und sieben – anders als bei einem Interview – am Smartphone aus: Was beantworte ich? Und was ist dann vielleicht doch etwas zu intim oder zu kritisch?

Pietro Lombardi beantwortet Fragen zu Sex, Drogen und Alkohol

Pietro Lombardi wollte es dieses Mal offenbar wissen – und forderte seine Fans auf, ihm Fragen zu schicken, die mit „Hast du schon mal …?“ beginnen. Logisch, dass da manch eine und einer ziemlich neugierig wurde …

Einer wollte beispielsweise wissen, ob Pietro schon mal „2-3 Mal am Tag Sex mit einer Frau“ hatte. „Also mit meinen Freundinnen hatte ich das, klar“, antworte Lombardi unverblümt, „aber nicht mit irgendwelchen Frauen“, sondern „in einer Beziehung“. Einen Fan habe er noch nie gedatet, antwortete der Sänger auf eine andere Frage: „Nein, nicht dass ich mich erinnern kann, um ehrlich zu sein.“ Laut eigenen Angaben ist Lombardi zudem eine treue Seele: „Noch nie in meinem Leben“ habe er eine Frau betrogen.

Fragerunde mit Pietro Lombardi: Fan hakt nach

Andere Fans stellten Fragen zu Lombardis Alkohol- und Drogenkonsum. Beides habe er noch nie probiert, beteuerte der Sänger. Das mit dem Alkohol wollte ein anderer Fan dann nicht ganz glauben: „Noch nie Alkohol probiert? Niemals!“, schrieb er. Pietros Antwort: „Noch nie!!!!“ – dann war die intime Fragerunde auch schon wieder vorbei.

Zuletzt machte Pietro Lombardi mit seiner Kurz-Beziehung zu Influencerin Laura Maria Schlagzeilen. Vier Wochen nach dem Liebesbekenntnis verkündete Lombardi – ebenfalls bei Instagram – das Aus der Beziehung. (mp)