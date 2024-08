Serien-Star: Sie steigt jetzt bei GZSZ ein

Nach Jahren steht sie wieder vor der Kamera: Für eine ehemalige Schauspielerin der Soap „Alles was zählt“ geht es zur RTL-Kultserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Anna-Katharina Fecher (35) hatte jetzt bei der Daily Soap ihren ersten Drehtag. Sie spielt eine junge Anwältin namens Matilda Kaltenbach, die gerade nach Berlin gezogen ist.

„Meine Schauspiel-Kolleg:innen sind alle sehr lieb, hilfsbereit und lustig. Ich war zwar aufgeregt, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Im Außendreh habe ich eine Szene gespielt, in der ich ein langes Telefonat führe – darin konnte ich schon ein paar Facetten meiner Figur zeigen“, sagt Anna-Katharina Fechner bei RTL über ihren ersten Drehtag.

Anna-Katharina Fecher spielte schon bei „Alles was zählt“

Die Schauspielerin wurde in Lesotho (Afrika) geboren und wuchs im Odenwald auf. Seit 15 Jahren lebt sie in Berlin. Dort besuchte sie eine Schauspielschule und wirkte bereits in einer Handvoll Produktionen mit. Ihre bekannteste Rolle ist wohl die der Melanie Wendt in der Serie „Alles was zählt“ (2011-2014). Außerdem war sie bereits in zwei Episoden von „GZSZ“ in Gastrollen zu sehen, als Lydia (2011) und als Julia (2018). Sie studierte gerade Hebammenwissenschaft, als sie auf das neue Casting aufmerksam wurde und sich bewarb. „Sonst könnte ich mir nie verzeihen, es nicht probiert zu haben. Und dann hat es tatsächlich geklappt“, erzählt sie RTL (alle GZSZ-Folgen eine Woche vor Ausstrahlung bei RTL+).

Die neue WochenMOPO vom 2. August 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Schwere Vorwürfe gegen den Kinder- und Jugendnotdienst: Er soll jugendliche Flüchtlinge älter gemacht haben, als sie sind – die Behörde weist die Kritik zurück.

– Im dritten Teil der MOPO-Serie „Die besten Tipps für mein Revier“ geht’s nach Barmbek-Nord und ins Alstertal.

– Andreas Müller (61) ist der „Kümmerer von Boberg“ – und hilft seinen Nachbarn.

– 20 Seiten Sport: Wie die Olympischen Spiele in Paris Zuschauer und Sportler komplett begeistern

– 24 Seiten Plan7: Gleich sieben Top-Comedians kommen Anfang September nach Hamburg

Jetzt konzentriert sich die Schauspielerin komplett auf GZSZ. Ihre Rolle, Matilda, ist eine junge und ambitionierte Anwältin, die aus Marabella kommt und in komplizierten Familienverhältnissen aufgewachsen ist. Für einen Job zieht sie nun nach Berlin und trifft dort überraschend wieder auf ihre Familie.

Das könnte Sie auch interessieren: Italienisch, asiatisch, brasilianisch: Hamburgs Promis verraten ihr Lieblingslokal

„Ich hoffe, dass die GZSZ-Fans mich gut in die Familie aufnehmen – auch wenn Matilda es einem vielleicht nicht immer leicht macht. Aber das macht es ja auch spannend“, sagt Anna-Katharina Fecher. Zu sehen sind die Folgen ab dem 30. September. (ego)