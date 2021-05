Seine Braut ist 35 Jahre jünger: „Bergfex“ Reinhold Messner (76) kommt unter die Haube

Kastelbell-Tschars -

Mit 76 Jahren ist das Bergsteiger-Urgestein auf dem Gipfel der Gefühle: Reinhold Messner heiratet nochmal! Es ist der dritte Versuch – und seine Braut Diane Schumacher ist 35 Jahre jünger.

Bei der Südtiroler Gemeinde Kastelbell-Tschars ist das Eheaufgebot der beiden schon digital abrufbar. Das Paar will noch im Mai in der Gemeinde im Vinschgau heiraten. Wegen Corona allerdings ohne zünftige Sause, sondern im allerkleinsten Kreis. Die Party wird dann im Herbst nachgeholt, so Messner.

Reinhold Messner ist seiner jungen Braut dankbar für ihren Mut

Der „Bergfex“ und seine Zukünftige verbindet Reiselust und die Liebe zum alpinen Klettern. „Es ist großartig eine Partnerin an meiner Seite zu haben, die mich ergänzt", schwärmte Messner in der „Bunte“ über sein spätes Liebesglück mit der 35 Jahre jüngeren Luxemburgerin.

Der immer noch agile Kletter-Dino ist seiner Braut dankbar, dass sie „Ja“ zu ihm sagt: „Es gehört ein gehöriger Mut einer solch jungen Frau dazu, mich zu heiraten“, erklärte er schmunzelnd in einem Interview.

Für Messner ist das dann schon die dritte Ehe. Von 1972 bis 1977 war er mit Uschi Demeter verheiratet, 2009 ehelichte er nach 25 Jahren Zusammenleben und drei gemeinsamen Kindern Sabine Stehle – die beiden trennten sich 2019. Kurz danach stürzte sich Messner dann schon ins nächste Liebesabenteuer – mit Diane. (miri)