Schwere Vorwürfe: Deutscher Rap-Star in den USA kurz unter Arrest

Ist Deutschlands Rap-Star Marteria in den USA gewalttätig geworden? Wie der „Spiegel“ berichtet, wurde Marten Laciny, wie der Musiker bürgerlich hießt, am 30. März kurzzeitig unter Arrest gestellt. Die Vorwürfe gegen den 40-Jährigen wiegen schwer.

Dem Bericht zufolge sagte eine Frau gegenüber der Polizei in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) aus, Marteria habe sie gewürgt. In der Polizeiakte, die das Magazin eingesehen haben will, wurden außer den Angaben der mutmaßlichen Geschädigten keine weiteren Beweismittel aufgeführt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Polizei von Charlotte ließ den gebürtigen Rostocker gegen eine Kaution in Höhe von 5000 Dollar wieder auf freien Fuß. Eine Gerichtsverhandlung in der Sache soll am 23. April stattfinden. Dem Bericht zufolge will sich Marteria nicht zu der Angelegenheit äußern. (mp)