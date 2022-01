Und plötzlich bricht die ganze Welt zusammen. Ein Gefühl, das Kult-Moderatorin Linda de Mol (57) in diesen Tagen wohl besonders häufig spüren wird. Am Wochenende räumte ihr Lebensgefährte Jeroen Rietbergen (50) sexuelle Übergriffe in mehreren Fällen ein – und bestätigte die Berichte von mehreren Frauen. De Mol ahnte von alldem nichts und trennte sich nun von dem Musiker – nach 15 Jahren Beziehung.

„Seit ein paar Tagen bin ich in einem schrecklichen Albtraum“, schreibt die Ex-„Traumhochzeit“-Moderatorin auf ihrer Plattform „Linda.nl“. „Ich habe jetzt meine Beziehung beendet, Jeroen lebt nicht mehr bei mir. Ich werde meine Arbeit in naher Zukunft einstellen, in der Hoffnung, dem hier einen Platz geben zu können“, so de Mol weiter. Es war das erste Mal, dass sich die Moderationsikone zu dem Sex-Skandal um ihren Lebensgefährten äußerte.

Mehrere Frauen hatten dem Bandleader der Show „The Voice of Holland“, dem niederländischen Pendant zu „The Voice of Germany“, gegenüber „RTL Nieuws“ sexuelles Fehlverhalten am Set der Gesangsshow vorgeworfen. Die Taten wurden durch Recherchen des YouTube-Programms „Boos“ aufgedeckt, das von dem öffentlich-rechtlichen Sender BNNVARA betrieben wird.

Linda de Mol: Freund gibt sexuelles Fehlverhalten zu

Rietbergen, der zehn Jahre die „The Voice“-Band leitete, räumte selbst am Wochenende in einer Stellungnahme durch seinen Anwalt „Kontakte sexueller Natur“ zu Frauen aus der TV-Show ein. Laut des Musikers liegen diese aber schon einige Jahre zurück. Zudem trat er mit sofortiger Wirkung als Band-Chef zurück.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Und auch der „The Voice“-Sender RTL Nederland reagierte und stellte die Castingshow, die einst von Linda de Mols Bruder und TV-Produzent John de Mol entwickelt wurde, vorerst ein. Neben Rietbergen wird auch einem weiteren Musiker Machtmissbrauch bei „The Voice“ vorgeworfen.

Das hier könnte Sie auch interessieren: „Ruf mich an“: Berühmter DJ-Weltstar verliebt in „The Voice“-Talent

Linda de Mol muss all das nun erstmal verarbeiten, ihr Leben neu sortieren – und Antworten kriegen. So schreibt sie auf „Linda.nl“ weiter: „Es sind so viele Dinge aufgetaucht, von denen ich nichts wusste. Und weil sie anonym sind, weiß ich nicht, was wahr ist und was nicht.“ Hoffentlich ist ihr Ex jetzt endlich ehrlich. (alp)