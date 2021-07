Schöne Bescherung: Lena Gercke zeigt sich komplett nackt

Köln –

Sie ist ausgeschlafen, fit – und völlig unbekleidet! Kurz vor dem Finale der Castingshow „The Voice“ postete sich Lena Gercke aus ihrem Hotelzimmer. Nackt. Und mit einer Botschaft …

Die ist allerdings nicht allzu tiefgründig: „Noch vier Mal schlafen.“ Ja, dann ist Weihnachten. Für einige Fans ist das Selfie in der Instagram-Story von Lena allerdings die schönste Bescherung.

Lena Gercke weiß, wie man für Aufmerksamkeit sorgt … So postete sie sich in ihrer Instagram-Story. https://www.instagram.com/lenagercke Foto:

Lena Gercke hat seit Monaten mal wieder ausgeschlafen

„Ich habe das erste Mal seit einem halben Jahr wieder ausgeschlafen“, erzählt sie ihren 2,7 Millionen Insta-Followern.„Acht Stunden am Stück!“ Dass ihr das in den letzten Monaten sonst nicht gelingt, liegt an der kleinen Zoe, die am 6. Juli geboren wurde und das erste Kind von Lena und ihrem Freund Dustin Schöne (35) ist.

Die Kleine ist aber wohl bei Papa – Lena muss am Sonntag schließlich arbeiten, sie moderiert das „The Voice“-Finale. Und zwar garantiert angezogen … (miri)