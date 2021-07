Schock-Nachricht: „Lindenstraße“-Star Willi Herren ist tot

Köln –

Diese Nachricht schockt! Ex-„Lindenstraßen“-Star, Trash-Dino und Ballermann-Barde Willi Herren ist tot! Das berichtet die Bild, sein Manager und die Polizei Köln sollen die traurige News bestätigt haben.

Willi Herren soll am Mittag in seiner Wohnung in Köln gestorben sein – an einer Überdosis, wie Bild berichtet. Herren wurde nur 45 Jahre alt. Er hatte seit Jahren mit Kokain- und Alkohol-Problemen zu tun. Der von Ehefrau Jasmin frisch getrennte Kölner war zuletzt im Trash-Format „Promis unter Palmen“ zu sehen.

Willi Herren wollte raus aus den Schulden

Tragisch: Eigentlich hatte er gerade ein neues Kapitel in seinem Leben starten wollen. Noch am Freitag hatte Willi Herren in Frechen bei Köln auf einem Großmarkt-Parkplatz „Willi Herren’s Rievkoochebud“, einen Stand für Reibekuchen eröffnet. Mit dem Foodtruck wollte er endlich finanziell wieder auf die Beine kommen.