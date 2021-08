Schock für Michelle Hunziker: Ihre Tochter hat Corona

Mailand –

Italien ist seit Beginn der Corona-Pandemie besonders stark betroffen und vor allem auch die Stadt Bergamo bei Mailand. Der Wohnort von Moderatorin Michelle Hunziker (43) und ihrer Familie erreichte traurige Berühmtheit durch eine extrem hohe Zahl an Corona-Patienten und Horror-Bildern von völlig überlasteten Krankenhäusern. Hunzikers Tochter Aurora (23) machte nun öffentlich, dass auch sie und ihr Freund mit Corona infiziert sind.

Die gemeinsame Tochter der Moderatorin und Schmusebarde Eros Ramazzotti (57) machte ihre Infektion Anfang der Woche in einem Video-Interview in der italienischen Fernsehsdendung „Every Morning“ öffentlich und sagte: „Ich habe es aufgrund eines ungewöhnlichen Hustens gemerkt“. Auch ihr Freund, Goffredo Cerza, sei infiziert. Nun seien beide zusammen in ihrer Mailänder Wohnung in Quarantäne.

Tochter von Michelle Hunziker mit Corona infiziert

Aurora berichtet weiter, dass sie „relativ gut vorbereitet“ gewesen sei und sofort gemerkt habe, „was los ist“. Jedoch sei sie dann doch überrascht gewesen von dem Verlauf der Krankheit. „Diese Krankheit ist sehr speziell“, so die 23-Jährige.

Gegenüber der italienischen Zeitung „Corriere della Serra“ sagte Aurora, dass sie eine sehr starke Nasennebenhöhlenentzündung gehabt hätte und sich immer noch angeschlagen fühle. Mittlerweile sei sei aber „auf dem Weg der Besserung“.

Michelle Hunziker und ihre Tochter Aurora, die aus der Ehe mit Sänger Eros Ramazotti stammt. picture alliance / Axel Heimken/ Foto:

Mama Michelle Hunziker hat sich bisher noch nicht zur Corona-Infektion ihrer Erstgteborenen geäußert und auch nicht dazu, ob sie, Ehemann Tomaso Trussardi oder die beiden kleinen Töchter Sole und Celeste ebenfalls infiziert sind. (alp)