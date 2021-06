Schock für Harry und Meghan: Sie erlitt eine Fehlgeburt – während sie Archie wickelte

Los Angeles/New York –

Tragischer Verlust für Prinz Harry (36) und seine Ehefrau, Herzogin Meghan: Die 39-Jährige hat im Juli eine Fehlgeburt erlitten. In einem sehr emotionalen Essay der „New York Times“, der am Mittwoch erschien, schreibt die 39-Jährige nun über diesen schweren Moment in ihrem Leben.

In „The Losses We Share“ (dt.: „Die Verluste, die wir teilen“) schreibt die ehemalige Schauspielerin so offen wie noch nie, ihre Worte gehen unter die Haut. Meghan beschreibt, dass es an einem Julimorgen passiert war, der „so gewöhnlich begann wie jeder andere Tag.“

Herzogin Meghan: Mit Archie auf dem Arm verlor sie ihr Baby

Sie sei aufgewacht, habe die Hunde gefüttert, Kleidung und Buntstifte von Sohn Archie aufgeräumt, bevor sie sich ihre „Haare zum Pferdeschwanz gebunden und ihren Sohn aus seinem Bettchen geholt habe“, so die Herzogin.

Plötzlich spürte sie einen Schmerz in ihrem Bauch, als sie Archies Windeln wechseln wollte, schreibt Meghan weiter. Sie sei mit ihrem Sohn auf dem Arm zu Boden gefallen. „Ich murmelte ein Schlaflied, um uns beide zu beruhigen. Ich wusste, während ich mein erstgebornes Kind festhielt, dass ich das zweite verliere“, so Meghan weiter.

„Stunden später lag ich in einem Krankenhausbett und hielt die Hand meines Mannes. Ich spürte die Feuchtigkeit seiner Handfläche und küsste seine Knöchel, feucht von unser beiden Tränen. Ich starrte auf die kalten weißen Wände und meine Augen wurden glasig. Ich versuchte mir vorzustellen, wie wir heilen würden“, schreibt sie in ihrem sehr offenen und emotionalen Text weiter. (alp)