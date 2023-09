Einbruch bei Elyas M’Barek: „Es war so ein Albtraum“

Schock für Schauspieler Elyas M’Barek (41): In seinem Haus auf Ibiza ist eingebrochen worden – der Täter kam, als er und seine Frau gerade schliefen.

Der „Fuck you Göhte“-Star hat nun in dem Podcast „Enter Sandman“ von seinem Albtraum-Erlebnis erzählt. Demnach wurde Elyas M’Barek nachts wach, als die Tür in seinem Schlafzimmer aufging. Schlaftrunken sagte er „Hallo“ – und die Tür ging wieder zu. Da seine Frau Jessica neben ihm lag, sei ihm klar gewesen, dass es sich um jemand anderes handele. „Es war so ein Albtraum“, so der Schauspieler.

Daraufhin sei er aufgesprungen und langsam runtergegangen. In der Küche habe er sich ein Messer geschnappt. Bei seinem Haus war eine Seitentür aufgebrochen, bis auf Bargeld seien aber noch alle Wertsachen da gewesen. Er sagt, dass er so perplex war in der Situation, dass er nicht mehr wusste, wie die Nummer der Polizei war und wo seine Alarmanlage sich befinde.

Einbrecher kamen wieder

Für ihn sei das ganze Erlebnis traumatisch gewesen, aber inzwischen hätte er es schon wieder vergessen. Es wundere ihn, dass der Einbrecher versuchte, in das Schlafzimmer zu kommen, aber nicht Wertsachen wie seinen Rechner mitgehen ließ. Tatsächlich kamen die Einbrecher drei Tage nach seiner Abreise wieder, sagte M’Barek. Doch nun sei alles absolut sicher, er hätte an Sicherheitsmaßnahmen aufgestockt.

Der Schauspieler lebt mit seiner Frau Jessica, Schauspielerin und Model, hauptsächlich in New York. Ibiza ist der Zweitwohnsitz des Paares.