Niederschmetternde Neuigkeiten für Schlagerstar Mickie Krause: Der 51-Jährige nahm gerade an den Dreharbeiten für „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ teil, eine VOX-Show, die sich für Krebsvorsorge stark macht – dabei erhielt er selbst die Diagnose Blasenkrebs.

Vier Minuten lang strippt der Ballermann-Star mit Sänger Oli P. und Schauspieler Jan Sosniok bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ vor der Kamera – aber nicht aus Albernheit, sondern um eine wichtige Botschaft im TV zu platzieren: Wenn wir uns vor Publikum ausziehen können, könnt ihr das auch vor einem Arzt. Damit und mit zahlreichen anderen Aktionen wollen Promis in der VOX-Show, die bereits vergangenes Jahr erfolgreich war, die Zuschauer:innen zur Krebsvorsorge animieren.

Doch für Mickie Krause hielt der Arztbesuch, der von der Kamera begleitet wurde, eine erschütternde Nachricht bereit: Die Ärzte entdeckten dabei in seiner Blase einen bösartigen Tumor. „Anfang Januar haben wir während der Dreharbeiten zu ‚Showtime of my Life‘ Vorsorge-Untersuchungen durchführen lassen. Es war nicht zwingend Voraussetzung, diese Untersuchung filmisch zu begleiten. Ich habe mich dann für die Untersuchung gemeldet, da ich noch nie beim Urologen war“, erzählt er gegenüber „Bild“.

Mickie Krause: Krebs-Diagnose bei VOX-Show

Krause weiter: „Ich hatte bisher nur die Vorsorgeuntersuchungen bei meinem Hausarzt gemacht. Das war ein klassischer Check-up mit Blut abnehmen, Urin untersuchen und abtasten. Für mich war das völlig ausreichend. Da gab es nie Auffälligkeiten. Es wäre bei mir aber sinnvoll gewesen, zum Urologen zu gehen, wie sich dann herausstellte. Denn leider wurde ein Tumor in meiner Blase entdeckt …“

Mittlerweile sei er operiert und der Tumor erfolgreich entfernt worden. Im Februar wird es eine zweite OP geben um zu checken, ob alles entfernt oder noch etwas übersehen wurde. Im April will er sich einer Immuntherapie unterziehen, einer Therapie, die nicht ganz so heftig sei wie eine Chemotherapie, so Krause.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Auf den Moment der Diagnose blickt er bei VOX zurück und sagt: „Das Schlimmste im Leben ist Hilflosigkeit und ich fühlte mich in dem Moment total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe.“ Das Format habe ihm „sein Leben gerettet“, so der Ballermann-Star. Er sei sehr dankbar.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Mickie Krause-Sause: Ballermann-Stars treten in Afrika auf – für den guten Zweck

„Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ läuft am 15. Februar bei VOX. Dabei soll auch der Moment ausgestrahlt werden, in dem Krause von seiner Krebs-Diagnose erfährt. (alp)