Schock bei „Hartz und herzlich”: Rainer (†53) stirbt mitten in Sendung – totgesoffen

Altes Lager –

Der kleine Ort Altes Lager an der Grenze von Brandenburg zu Sachsen-Anhalt ist geschockt – und mit ihm die Fernsehzuschauer: In der Sendung von „Hartz und herzlich“ (RTL II, Dienstag, 22.15 Uhr) wurde gezeigt, wie sich Alkoholiker Rainer zu Tode trank: Er erlitt mehrere Herzinfarkte, lag im Koma und verstarb schließlich im Krankenhaus.

Sein Herz war am Ende durch den exzessiven Alkoholkonsum doppelt so groß wie es sein sollte. Rainer wurde nur 53 Jahre alt.

Die Sendung wurde bereits im vergangenen Jahr ausgestrahlt, nun wurde bei RTL II eine Wiederholung gesendet. Noch immer sind die Szenen bewegend.

Die Sozial-Doku zeigt, wie Frau Kathrin (54) sowie Freunde und Bekannte mit dem Tod von Rainer umgehen. Und wie sehr die Welt zwischen Plattenbau und Jobcenter ins Wanken gerät. Ein weiterer Todesfall macht zudem das ohnehin schon schwere Leben der Witwe noch mühsamer.

Hier lesen: Schock bei „Hartz und herzlich”: Besuch bei Alkoholiker Rainer endet in Todes-Drama

„Hartz und herzlich“ auf RTL II: Kathrin beschreibt letzte Stunden mit Rainer

Seit drei Jahren waren Kathrin und Rainer verheiratet, seit nunmehr 18 Jahren ein Paar. Am Morgen nach dem tragischen Tod von Rainer sitzt Kathrin weinend in der Küche und versucht, sich irgendwie zu sammeln. „Ich kann ja nicht den ganzen Tag heulen, das bringt ihn ja auch nicht wieder“, sagt sie mehr zu sich selbst.

Freunde und Bekannte nehmen Abschied von Rainer. RTL 2 (Screenshot) Foto:

Sie beschreibt die letzten Stunden mit ihrem Mann: „Es hat wehgetan, als ich ihn da habe liegen sehen. Und als ich ihn gestreichelt habe. Am Ende wollte er, dass ich gehe“, erklärt Kathrin. Diesen Wunsch habe sie ihm erfüllt. „Aber wenn ich gewusst hätte, dass er stirbt, dann wäre ich stehen geblieben.“ Sie habe ihn eigentlich gar nicht allein lassen wollen, erklärt sie unter Tränen.

„Hartz und herzlich“: Kathrin muss Freund Totti den Tod von Rainer beichten

Doch sie muss ihre Trauer noch etwas verschieben: Die Beerdigung steht an. Dafür muss sie zum Jobcenter, um eine finanzielle Hilfe zu beantragen. Denn die 2000 Euro für die Bestattung sind zu viel für Kathrin. Der für sie wohl noch schwierigere Besuch aber führt zu Thorsten, genannt Totti – dem Nachbarn und besten Freund vom verstorbenen Rainer. Der weiß noch nichts vom Tod seines Kumpels.

Katrin aus Altes Lager: Erst hat sie ihren Ehemann Rainer verloren, anschließend muss sie den Tod von Freundin Sabrina betrauern. RTL 2 (Screenshot) Foto:

Frührentner Totti lebt sehr einsam. Rainer und seine Kathrin, das waren seine einzigen Bezugspersonen, jetzt hat er nur noch Kathrin. Kathrin überbringt ihm zusammen mit ihrem Sohn Sven (31) die schlechte Nachricht. Sofort bricht Totti zusammen, seine Augen füllen sich mit Tränen. „Nein“, ruft er laut. „Warum trifft es immer die Falschen.“ Er schluchzt, versucht sich irgendwie zusammenzureißen. „Dann legen wir alle für einen Kranz zusammen“, sagt Totti weinend. „Das muss sein.“

„Hartz und herzlich“: Rainer tot, Freund Totti bricht zur Sauftour auf

Alle Freunde und Nachbarn kommen am Ende, um von Rainer Abschied zu nehmen. Ehefrau Kathrin tischt anschließend ein paar belegte Brote auf, man erinnert sich, weint und lacht.

Erschreckend: Eben noch bricht Rainers bester Kumpel Totti in Tränen aus und steht am Grab des Freundes, der sich zu Tode gesoffen hat. Am Abend darauf zieht er los und veranstaltet eine Sauftour mit mehreren Nachbarn. Trauerbewältigung mit viel Promille, keiner der Hartz-IV-Empfänger hat nach der durchzechten Nacht noch einen Cent übrig.

„Hartz und herzlich“: Nächstes Todes-Drama für Witwe Kathrin

Als Witwe Kathrin am nächsten Tag davon hört, dass ihr guter Freund die schlechten Angewohnheiten trotz des Alkoholtodes ihres Mannes beibehält, wird sie sauer. Und sie droht Totti damit, ihn nicht mehr zu unterstützen. „Ich sehe das nicht ein, dass du hier zum Schlawiner wirst“, sagt sie sauer. Totti wird direkt kleinlaut und gelobt Besserung.

Die 54-jährige Kathrin – von einem auf den nächsten Moment verliert sie ihren besten Freund und Ehemann. „Wenn ich allein im Bett liege, ist es, als würde Rainer mir über das Gesicht streicheln“, erklärt sie. Und muss erneut weinen.

„Hartz und herzlich“: Kathrins Freundin Sabrina kann Krebs nicht besiegen

Tage später erklärt sie, dass sie mit noch einem weiteren Todes-Drama zu kämpfen hat: Nicht nur Ehemann Rainer, auch ihre beste Freundin Sabrina ist gestorben.

Sabrina (links) war schwer krank und hatte Krebs im Endstadium. Freundin Kathrin war sich sicher, dass sie trotzdem viele Jahre weiterleben wird. RTL 2 (Screenshot) Foto:

Sie lag ebenfalls schon länger im Sterben, hatte Krebs im Endstadium. Trotzdem hat niemand mit ihrem plötzlichen Tod gerechnet. Am wenigsten Kathrin: „Jetzt ist wieder einer weggefallen, der mir wichtig war“, sagt sie. „Und bald ist Weihnachten. Eigentlich ein schönes Fest. Aber nicht für uns.“ Sie bricht in Tränen aus. „Manchmal wünscht man sich dahin, wo Rainer ist”, beichtet sie. „Aber das wäre feige.” Sie versucht, sich Mut zuzusprechen: „Irgendwas wartet noch auf mich.”

Die Menschen in Altes Lager müssen eine schwere Zeit durchmachen. Doch das Schicksal von Rainer beweist: Wenn es darauf ankommt, ist hier jeder für den anderen da. Dann rücken alle zusammen und helfen sich gegenseitig. (mg)