Schluss mit „Pocher – gefährlich ehrlich“: Überraschendes Show-Aus bei RTL

Köln –

Eigentlich ist Comedian Oliver Pocher ein Erfolgsgarant. Nun aber verkündete RTL das Aus für seine Late-Night-Show „Pocher – gefährlich ehrlich“. Was steckt dahinter?

Bevor RTL am Dienstag offiziell mitteilte, dass die Sendung abgesetzt wird, hatte der Branchendienst „dwdl.de“ berichtet. „Wir hatten mit der Sendung viel Freude, werden jedoch mit dem Format „Pocher – gefährlich ehrlich“ nicht weitermachen und befinden uns derzeit mit Oliver Pocher im weiteren kreativen Austausch zu gemeinsamen Projekten“, erläuterte ein RTL-Sprecher.

Oliver Pocher: Aus für seine Late-Night-Show bei RTL

Entertainer Pocher war gemeinsam mit seiner Ehefrau Amira als Sidekick erstmals Mitte Mai 2020 mit der Livesendung an den Start gegangen. Die Show, in der er unter anderem immer wieder fragwürdige Äußerungen der Verschwörungsmystiker Attila Hildmann und Michael Wendler spitz kommentierte, wurde nach der ersten Staffel zunächst verlängert.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Nächste Klatsche: Account gesperrt! Soziales Netzwerk zieht dem Wendler den Stecker

Das Format erregte vor allem in den sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit. Ein echter Quotenhit wurde die Sendung – auch wegen wechselnder Sendeplätze – jedoch nie. Aber: Der Comedian bleibt seinen Fans trotz Show-Aus bei RTL auf sämtlichen Kanälen erhalten: So betreibt er mit Ehefrau Amira den Podcast „Die Pochers hier“, seine Instagram-Serie „Bildschirmkontrolle“ und moderiert die RTL-Show „5 gegen Jauch“. Und: Ab Mitte August 2021 will Pocher – ebenfalls unter dem Motto „Gefährlich ehrlich“ – auf Tour gehen. (alp/dpa)