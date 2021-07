Was für ein tragisches Schicksal: Ex-„Lindenstraße“-Star Christian Kahrmann (49) erkrankte im März an Corona und lag drei Monate im künstlichen Koma. Nun hat er seine beiden Eltern an das Virus verloren. Besonders schlimm: Er war es, der sie mit Corona angesteckt hatte.

Als Kahrmann aus dem künstlichen Koma aufwachte, erfuhr der Schauspieler, dass sein Vater Ralf († 80) an den Folgen seiner Covid-Erkrankung gestorben war. Er hatte sich zuvor bei einem Besuch seines Sohnes mit dem Virus angesteckt. Dies berichtet die „Bild“.

Christian Kahrmann musste nach Corona vier Wochen lang in die Reha

Wie der Schauspieler der Zeitung weiter sagt, starb Anfang Juni auch seine Mutter Ute. „Sie hatte Krebs, dazu kam Corona“, so Kahrmann. Er selbst kämpfe auch immer noch mit Folgen der Erkrankung, war vier Wochen lang in der Reha und nahm rund 20 Kilo ab.

Zur „Bild“ sagt er zu dem Tod seiner Eltern: „Ich habe das Ganze noch nicht richtig verarbeiten können. Es liegt mir schwer auf der Seele.“ Hoffentlich findet der Ex-Serien-Star in diesen schweren Stunden viel Kraft. (alp)