Sarah-Lombardi-Freund: Fußballer postet Foto und alle gucken nur auf ein Detail

Köln -

Julian Büscher und Sarah Lombardi sind ein Paar (hier lesen Sie mehr)! Doch seit wann daten die beiden sich eigentlich? Diese Frage blieb vielen Fans bisher unbeantwortet. Hat Julian Büscher die Frage jetzt etwa beantwortet?

Julian Büscher mit verdächtigem Sarah-Lombardi-Post

Julian postet ein Bild von sich, wie er auf sein Smartphone guckt. Auf dem Smartphone zu erkennen: ein Bild von Sarah Lombardi.



Darunter setzt der Fußballer einen Affen-Emoji und ein Kaffee-Emoji sowie die Zahlen 15/12/19. Fans der beiden mutmaßen, damit könnte der 15. Dezember 2019 gemeint sein. Der Tag, seit dem die beiden ein Paar sind?

Egal ob es das ist oder nicht. Wichtig ist in erster Linie, dass Sarah Lombardi nach der Trennung von Roberto wieder lachen kann (hier lesen Sie mehr).

Julian Büscher: Über USA und Kanada jetzt wieder in Deutschland

Der zentrale Mittelfeldspieler wurde in Dülmen geboren, kickte aber zuletzt in Nordamerika. Über die Syracuse University (US-Bundesstaat New York) ging es in die Profi-Liga MLS. Dort machte er 27 Liga-Spiele für DC United und trat sogar zwei Mal in der CONCACAF Champions League an.

2018 wechselte Büscher zur zweiten Mannschaft von LA Galaxy – und war dort Vereinskollege von Superstar Zlatan Ibrahimovic (38). Zuletzt kickte Büscher für ein Jahr beim Cavalry FC in Kanada, ehe es am letzten Tag der Wintertransferperiode (1. Februar 2020) zurück nach Deutschland ging.

Beim Tus Haltern kam er bislang in zwei Partien zum Einsatz, bereitete einen Treffer vor. Und das dürfte auch die Sängerin mit bejubelt haben. (mir)