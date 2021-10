Rührend: Vin Diesel führt Paul Walkers Tochter zum Altar

US-Model Meadow Walker (22), die Tochter des verstorbenen „Fast & Furious“-Stars Paul Walker, hat geheiratet. Am Freitag postete sie auf Instagram Fotos und ein Schwarz-Weiß-Video von der Feier mit dem Kommentar „Wir sind verheiratet“.

Walker und der britische Schauspieler Louis Thornton-Allan hatten im August ihre Verlobung bekanntgegeben. Schauspieler Vin Diesel führte Meadow zum Altar, er war mit Paul gut befreundet und ist Patenonkel von Meadow. Laut der Zeitschrift „People“ fand die Trauung an einem Strand in der Dominikanischen Republik statt.

Paul Walker starb bei Auto-Unfall

Paul Walker war 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Meadow ist die Tochter von ihm und seiner früheren Freundin Rebecca Soteros.

Im Juni nahm das Model in Los Angeles an der Premiere des neunten Teils der „Fast & Furious“-Reihe um illegale Straßenrennen teil. Hauptdarsteller Diesel erinnerte dabei an seinen Kollegen und guten Freund Walker, den er als „Bruder Pablo“ bezeichnete. (dpa/ncd)