RTL zieht beliebtem Magazin nach fast 30 Jahren den Stecker

Seit fast drei Jahrzehnten ist die Wochenend-Ausgabe von „Explosiv“ fest im Programm von RTL verankert. Jetzt beenden die Kölner die Boulevardsendung. Im Sommer hatte das Magazin mit einem gefälschten Twitter-Posting für Wirbel gesorgt.

Schon in etwas mehr als einem Monat ist Schluss für „Explosiv Weekend“. Die letzte Folge soll am 16. Dezember ausgestrahlt werden, bestätigte RTL gegenüber „DWDL.de“. Als Ersatz sollen ab 2024 Wiederholungen von Gerichtssendungen den Sendeplatz am frühen Abend ausfüllen.

Das Magazin sei „leider unter unseren Erwartungen geblieben“, sagte Martin Gradl, Co-Geschäftsführer von RTL News, im Gespräch mit dem Fachportal. Die Redaktion konzentriere sich künftig voll auf das wochentägliche „Explosiv“-Magazin, das von dem Aus nicht betroffen ist.

Der junge Markus Lanz gehörte ab 1998 zum Team von „Explosiv“. (Archivbild) IMAGO / teutopress Der junge Markus Lanz gehörte ab 1998 zum Team von „Explosiv“. (Archivbild)

Bis August war auch Maurice Gajda Teil von „Explosiv Weekend“. Der Moderator hatte für einen Beitrag wohl einen Tweet der Ex-AfD-Chefin Frauke Petry gefälscht – und flog anschließend bei RTL raus.

Im April hatte RTL bereits den Nachmittags-Ableger „Explosiv Stories“ nach nur zwei Jahren aus dem Programm genommen. „Explosiv Weekend“ lief erstmals 1995 bei RTL. Besonders Barbara Eligmann wurde als „Explosiv“-Moderatorin bekannt (1992 bis 2000) – auch durch ihre standardmäßige Grußformel „Willkommen bei Explosiv, mein Name ist Barbara Eligmann“. Von 1998 bis 2008 gehörte auch der heutige ZDF-Talker Markus Lanz zum Moderatorenteam.