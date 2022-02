RTL im Retro-Fieber: Diese Kult-Shows kommen zurück

RTL ist voll im Retro-Fieber! Schon bald soll eine ganze Reihe alter Shows neu aufgelegt werden – darunter die Kult-Formate „Der Preis ist heiß“ und „100.000 Mark Show“.

Dies bestätigte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes im Interview mit „DWDL.de“. Demnach soll die Sendung mit dem bekannten Glücksrad mit Moderator Harry Wijnvoord neu aufgelegt werden. Einen ersten Versuch gab es bereits auf RTLplus – dort aber mit Moderator Wolfram Kons. Jetzt will man die nostalgischen Gefühle der Zuschauer auf die Spitze treiben.

RTL: „Die 100.000 Mark Show“ kehrt zurück

Doch damit nicht genug: Tewes machte noch weitere große Ankündigungen. „Mit der Wiederauferstehung des legendären RTL-Klassikers `Die 100.000 Mark Show´, damals wie heute mit Kultmoderatorin Ulla Kock am Brink, geben wir dem Retro-Trend bei RTL noch mehr Platz.“ Die Originalshow lief zwischen 1993 und 2000 auf dem Sender.

„Die 100.000 Mark Show“ begeisterte sieben Jahre lang die RTL-Zuschauer.

Der bekannte Moderator Stefan Raab, der sich eigentlich im Jahr 2015 aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, soll in Zukunft auch Sendezeit bei RTL bekommen – in der Sendung „Turmspringen“. Und Moderator-Star Günther Jauch soll bald in einer neuen Show zu sehen sein, in der er „Promis auf Augenhöhe trifft“, heißt es bei RTL.

Ein ganz neues Format ist hingegen die Drag-Promi-Rateshow „Viva la Diva“, in der sich acht prominente Männer in Drag Queens verwandeln. Die Show soll „das Bunte, das Weltoffene, das Unterhaltende“ zeigen, sagte Tewes. Auch eine Sendung mit dem Namen „die deutsche Luftballonmeisterschaft“, moderiert von Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra, wurde angekündigt. (prei)