Remake in Arbeit: „Unsere kleine Farm”: Die Stars sind heute kaum wiederzuerkennen

Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den Ingalls freuen, denn die Kult-Serie „Unsere kleine Farm“ kommt zurück.

Neun Jahre lang begeisterte die Serie rund um Michael Landon und Co. die Zuschauer. 1983 wurde „Unsere kleine Farm“ dann eingestellt. Bis heute laufen die Wiederholungen regelmäßig im TV.

Was wurde aus den Schauspielern der Kultserie „Unsere kleine Farm"?

Da ist es nicht überraschend, dass in den USA nun an einem Reboot gebastelt wird. Laut dem Magazin „Entertainment Weekly“ soll es 2021 zunächst ein einstündiges TV-Special geben.

Da die Produktion für das Remake noch am Anfang steht, gibt es bislang noch keine Infos, ob auch Stars der Original-Serie dabei sein werden. Zumindest Alison Arngrim („Nellie Olson“) hat schon signalisiert, dass sie gerne dabei sein würde: „Ich bin bereit.“

Wie sie Stars von „Unsere kleine Farm“ heute aussehen, zeigen wir Ihnen hier.

Laura Ingalls (Melissa Gilbert)

Schauspielerin Melissa Gilbert (56) verkörperte ganze zehn Staffeln lang die Rolle der Laura Ingalls.

Schon im Alter von 21 Jahren wurde Melissa Gilbert mit einem Stern auf dem berühmten „Hollywood Walk of Fame” geehrt.

Caroline Ingalls (Karen Grassle)

Karen Grassle (78) erlangte erst Berühmtheit durch ihre Rolle als Caroline Ingalls. Danach spielte sie weitere kleine Rollen in anderen Filmen.

Desweiteren setzt sich Karen gegen häusliche Gewalt und für misshandelte Frauen ein. Sie ist Initiatorin eines Frauenhauses in den USA.

Nellie Olson Dalton (Alison Arngrim)

Nicht nur als Schauspielerin ist sie bekannt. Alison Arngrim (57) ist ebenso als Komikerin und Aktivistin unterwegs. Mit ihrem Bühnenprogramm „Confessions of a Prairie Bitch” war sie lange auf Tour.

Ebenso hilft sie ehrenamtlich bei einem AIDS-Projekt, nachdem ein Schauspieler der Serie „Unsere kleine Farm” an AIDS erkrankte.

Mary Ingalls Kendall (Melissa Sue Anderson)

Früh übt sich! Bereits im Kindesalter war Melissa Sue Anderson (58) bei einigen Werbespots zu sehen.

Für ihre Leistung in „Unsere kleine Farm” in der Rolle der erblindeten Mary Ingalls wurde sie 1978 für einen Emmy Award nominiert. 1979 erhielt sie einen Emmy Award für ihre Rolle in „Which Mother Is Mine?“

James Cooper Ingalls (Jason Bateman)

Jason Bateman wird mit einem Stern auf dem berühmten „Walk of Fame" in Hollywood geehrt.

Auch Jason Bateman (51) begann seine Karriere mit „Unsere kleine Farm”. Heute hat sich Bateman nicht nur einen Namen als Schauspieler, sondern auch als Produzent und Regisseur gemacht.

2017 wurde er mit einem Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“ geehrt. Zuletzt feiert Jason Bateman mit der Netflix-Serie „Ozark” einen großen Erfolg.

Für seine schauspielerischen Leistungen erhielt er bereits einen Golden Globe Award.

Albert Ingalls Quinn (Matthew Laborteaux)

Der 54-jährige Matthew Laborteaux ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Synchronsprecher.

Nach seinen Auftritten in der Westernserie übernahm er später weitere Rollen, zum Beispiel in dem Drama „Eine Frau unter Einfluss”.

Seine bekannteste Rolle ist die des Paul Conway in „Der tödliche Freund”.

Carrie Ingalls (Lindsay Greenbush)

Lindsay Greenbush (50) spielte zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Sidney die Rolle der Carrie Ingalls.

Die Schwestern standen schon vor „Unsere kleine Farm” für Werbespots vor der Kamera.

Nach der Serie und einem weiteren kleinen Film, zogen sie sich jedoch komplett aus dem Schauspielbusiness zurück.

Cassandra Cooper Ingalls (Melissa Francis)

Die 48-jährige Melissa Francis spielte von 1978 bis 2010 immer wieder in verschiedenen Filmen mit, unter anderem auch in „Wall Street: Geld schläft nie”.

Außerdem arbeitet sie seit 2012 für das Medienunternehmen Fox Business Network.

Charles Ingalls (Michael Landon)

Seinen Karrieredurchbruch schaffte er mit dem Horrorfilm „Der Tod hat schwarze Krallen".

Er war der „Pa“: Michael Landon spielte Charles Ingalls.

Der Schauspieler starb 1991 im Alter von 54 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. (as)