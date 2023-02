Zoff um „Klimakleber“-Song: Reinhard May und Schlagerband beenden Streit

Der Musiker Reinhard Mey und die unterfränkische Band Dorfrocker haben ihren juristischen Streit um eine Coverversion des Songs „Über den Wolken“ beigelegt. Wie die Band und ein Anwalt des 80 Jahre alten Liedermachers übereinstimmend mitteilten, hätten sich beide Seiten einvernehmlich geeinigt.

Entzündet hatte sich der Streit zwischen Mey und dem Brüder-Trio aus Kirchaich (Landkreis Haßberge) an einem Coversong mit dem Titel „Klimakleber über den Wolken“, in dem die Dorfrocker Kritik an Festklebeaktionen von Klimaaktivisten übten. Dagegen wehrte sich Mey mit einer Unterlassungserklärung und teilte mit, wieder einmal werde der Song „Über den Wolken“ für „Hetze und Beleidigungen“ missbraucht.

Ein Gespräch zwischen der Band und dem 80-Jährigen konnte diesen Zwist nun offenbar auflösen. Sie hätten mit Mey Kontakt aufgenommen und dargelegt, dass es zu keinem Zeitpunkt ihr Ziel gewesen sei, ihn mit der Parodie in irgendeiner Weise zu kränken, schrieben die Dorfrocker auf ihrer Facebook-Seite.

Die Schlagerband: „Vielmehr haben wir Respekt vor dem Lebenswerk von Reinhard Mey.“ Das kurze Parodie-Video solle deshalb wieder von den Social-Media-Kanälen der Band verschwinden. Der Liedermacher hatte ursprünglich eine Unterlassungserklärung gefordert. (mp/dpa)