Promis fordern: Endlich Schluss mit dem Beauty-Druck!

Jugendliches Aussehen bis ins hohe Alter, eine perfekte Figur, immer strahlend und gut drauf: Nichts steht so sehr für die amerikanische Unterhaltungsindustrie wie die Sucht nach Perfektion. Doch es gibt immer mehr prominente Stimmen, die fordern: Macht endlich Schluss damit!

Plattformen wie Instagram haben den Anspruch vieler an eine perfekte Fassade in den letzten Jahren auf die Spitze getrieben – das kennen Hollywood-Stars genauso wie unsereins. Jedes Extra-Kilo wird kommentiert, jede äußerliche Veränderung steht auf dem öffentlichen Prüfstand. Die teils sehr aggressive amerikanische Klatschpresse tut mit Body-Rankings oder Vorher-nachher-Fotomontagen ein Übriges. Eine Denkweise, der in Hollywood längst nicht nur Frauen ausgesetzt sind – Bodyshaming kennen auch Männer.

Schönheitswahn in den USA wird uncooler

Schauspieler Jonah Hill, dessen Gewichtsschwankungen immer wieder Thema sind, hat darauf keinen Bock mehr, auf Instagram schrieb er nun: „Ich weiß, ihr meint es gut, aber ich bitte euch freundlich, meinen Körper nicht zu kommentieren.“ Damit meinte er sowohl Lob als auch Kritik. Der Beitrag hat mittlerweile knapp 500.000 Likes erhalten, tausende Follower:innen und Promi-Kolleginnen und -Kollegen stimmen zu.

Neben dem Streben nach dem Adonis-Körper genauso verbreitet: ewige Jugend. Klare Worte dazu findet Schauspielerin Jamie Lee Curtis, die sich schon länger gegen den Anti-Aging-Hype einsetzt: „Wir werden verdammt noch mal alle altern. Wir werden alle sterben. Warum willst du mit 70 Jahren wie 17 aussehen? Ich möchte wie 70 aussehen, wenn ich 70 bin“, so die 62-Jährige in der britischen Frühstücksshow „Lorraine“. „Ich bin eine Verfechterin davon, sich nicht mit seinem Gesicht anzulegen“, so Curtis weiter. Die Schauspielerin weiß, wovon sie spricht: In den 80ern unterzog sie sich einer Schönheits-OP und war danach zehn Jahre lang süchtig nach Schmerzmitteln.

Auch Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato kennt diese Sucht. Seitdem sie 18 Jahre alt war, kämpft der Disney-Star mit Tabletten- und Alkoholsucht und Depressionen. Seit Jahren spricht sie öffentlich über ihre inneren Kämpfe. Und ist mittlerweile zu einem großen Vorbild für Menschen geworden, die Ähnliches durchleiden. Es scheint, als siege langsam aber sicher endlich die Realität über utopische Schönheitsideale – auch im amerikanischen Showgeschäft.