Prominenter Maskenmuffel: TV-Star Melanie Müller mit Corona infiziert

Jetzt ist es passiert: TV-Sternchen und Ballermann-Sängerin Melanie Müller (32) ist mit dem Coronavirus infiziert. Ihre ganze Familie sei positiv getestet worden und in Quarantäne, verriet die Blondine in ihrer Instagram-Story. Pikant: Noch vor wenigen Wochen hatte die 32-Jährige durch teils harsche Kritik an den Corona-Maßnahmen für Aufsehen gesorgt.

„Wir haben hier Corona, alle positiv“, eröffnete die 32-Jährige, die durch Auftritte beim „Bachelor“ und „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ bekannt geworden ist und sich inzwischen als Schlagersängerin am Ballermann verdingt, ihren Fans jüngst auf Instagram. Sie und ihre Familie, Ehemann Mike Blümer und Sprösslinge Mia Rose (2) und Matty (10 Monate), befinden sich in Quarantäne.

Melanie Müller hat Corona – Fans sticheln

Die Anteilnahme der Fans an der Infektion der Sängerin hält sich allerdings in Grenzen – viele Kommentare auf der Instagram-Seite der 32-Jährigen sind sogar eher hämisch. „Karma ist ein tolles Ding“, schreibt ein User unter den jüngsten Post der Sängerin, in dem Müller ihre Follower noch dazu ermuntert, sie als Entertainerin für private Feiern zu buchen. „Na, mittlerweile ne weniger primitive Meinung zu Masken?“, fragt ein weiterer Fan.

Hintergrund der Kommentare sind diverse Posts und Interviews der Ballermann-Sängerin, in denen sie sich noch vor wenigen Wochen kritisch und zum Teil polemisch über die Corona-Maßnahmen, allen voran die Maskenpflicht, geäußert hatte.

Melanie Müller fühlt sich wegen Maskenpflicht „veralbert“

„Jetzt haben wir die Pflicht, diesen Scheiß zu tragen“, kommentierte die 32-Jährige beispielsweise einen Post, in dem sie mit einer Maske zu sehen ist, die sie sichtlich lustlos über Mund und Nase zieht. „Ich kam mir noch nie so veralbert wie in diesem Jahr vor“, heißt es weiter, und: „Haltet mal wirklich zusammen und denkt mal nach ... wie wir gerade verarscht werden“. Garniert ist das Ganze mit einem Mittelfinger-Emoji.

Außerdem postete die Sängerin ein Bild, auf dem eine lange Schlange vor einem Fenster zu sehen ist, an dem der Aufschrift zufolge „Gesichtsmasken“ angeboten werden. Darunter steht der Satz: „Denk nach ob es richtig ist, nur weil es alle machen.“

Melanie Müller muss Konzert-Auftritte absagen

In einem Interview mit RTL erklärte Müller im April, dass sie aufgrund der Corona-Maßnahmen monatlich 35.000 Euro Verlust mache. Geld, das sie aber dringend benötige – beispielsweise um ihre drei Autos zu finanzieren.

Am vergangenen Sonnabend sollte es eigentlich so weit sein und Müller gemeinsam mit Tim Bendzko beim Konzert-Experiment „Restart 19“ wieder vor tausenden Zuschauern auf der Bühne stehen. Doch daraus wurde nichts, weil die Sängerin bereits am Wochenende erste Symptome einer Covid-19-Erkrkankung zeigte. (skö)