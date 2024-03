Prinzessin Kate erstmals seit Bauch-OP in der Öffentlichkeit zu sehen

Prinzessin Kate ist am Montag zum ersten Mal seit ihrer Bauch-Operation Mitte Januar in der Öffentlichkeit gesehen worden. Die US-Promi-Website TMZ veröffentlichte Fotos, auf denen Kate eine Sonnenbrille trägt und in einem Auto sitzt, das ihre Mutter steuert.

Der Website zufolge wurden die Aufnahmen am Montag in der Nähe von Schloss Windsor aufgenommen. Die britischen Tageszeitungen „Daily Mail“ und „The Sun““ entschlossen sich dazu, die Fotos nicht zu veröffentlichen. „Wir zeigen sie nicht aus Respekt vor ihrem Privatleben, während sie sich von ihrer Operation erholt“, erklärte der für das britische Königshaus zuständige Redakteur Chris Ship von ITV News im Onlinedienst X.

Das könnte Sie auch interessieren: Verschwörungstheorien um Kate sorgen für Unruhe im Königreich

Die 42 Jahre alte Prinzessin Catherine – allgemein Kate genannt – hatte sich am 16. Januar in einer Londoner Privatklinik einer Bauch-OP unterzogen. Ende Januar wurde sie aus der Klinik entlassen.

In der Mitteilung des Palasts hatte es damals geheißen, die Prinzessin von Wales werde „zehn bis 14 Tage im Krankenhaus bleiben, bevor sie ihre Genesung zu Hause“ fortsetze. Sie werde „wahrscheinlich nicht vor Ostern zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehren“. (dpa)