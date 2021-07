Prinz Philips Trauerfeier: Große Aufregung: Halbnackte Frau will an Security vorbei

Windsor –

Mit einer Schweigeminute haben die Menschen am Samstag im Vereinigten Königreich an den gestorbenen Prinzgemahl Philip erinnert – selbst die Flugzeuge blieben am Boden. Doch eine halbnackte Frau versuchte, an den Sicherheitskräften vor Schloss Windsor vorbeizukommen.

Mit nacktem Oberkörper und lauten Rufen hat eine Frau während der Trauerfeier für Prinz Philip für Aufregung gesorgt. Im Anschluss an die landesweite Schweigeminute am Samstagnachmittag rief die Frau vor Schloss Windsor „Rettet die Erde“ und stürzte in Richtung einer Statue von Queen Victoria.

Barbusige Frau versucht an Sicherheitskräften vorbeizukommen

Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur beobachtete, wie die Frau versuchte, an Sicherheitskräften vorbeizukommen. Polizisten überwältigten die Frau und führten sie in Handschellen ab. Innerhalb des Schlosses wurde der Zwischenfall nicht bemerkt.

Gleichzeitig begann auf Schloss Windsor die Trauerfeier, zu der wegen der Corona-Auflagen nur 30 Gäste zugelassen waren. Premierminister Boris Johnson verfolgte die Zeremonie per Fernseher auf seinem Landsitz in Chequers und beteiligte sich an der Schweigeminute.

Um die Stille nicht zu stören, hatte der Londoner Flughafen Heathrow, der nur wenige Kilometer von Windsor entfernt liegt, über mehrere Minuten vor und nach der Schweigeminute alle Starts und Landungen verboten.

Prinz Philip, Ehemann von Königin Elizabeth II., war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben. (dpa)