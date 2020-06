Prinz Philip: Den 99. feiert er mit der Queen und Corgis

London -

Das ist ein wahrhaft königliches Alter: Am Mittwoch wird Prinz Philip 99 Jahre alt. Seinen Ehrentag verbringt das royale Urgestein abgeschieden und very privat mit der Frau, mit der er seit 73 Jahren sein Leben teilt: mit Königin Elizabeth. Dabei wäre er wohl eigentlich gern woanders.

Seinen 99. Geburtstag hat sich der britische Prinz nämlich sicher anders vorgestellt. Seit fast drei Monaten sitzt der Royal nun schon auf Schloss Windsor in der Nähe von London fest. Dabei fühlt er sich auf Schloss Sandringham in Norfolk viel wohler. Aber als die Coronakrise losging, wurde er per Helikopter „evakuiert“ und zu Elizabeth nach Windsor geflogen.



Kein Brimborium: Prinz Philip plant Mittagessen mit der Queen

1954: Die junge Queen Elizabeth II. posiert mit ihrem Ehemann Prinz Philip. picture alliance/dpa Foto:

In dem großen Schloss hat das Königspaar jetzt so viel Zeit zu zweit wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Obwohl: Wo die Queen ist, sind „Candy“ und „Volcan“ nicht weit. Die kurzbeinigen Hunde verbringen die Quarantäne mit Herrchen und Frauchen.



Nie ohne Corgis: Königin und ihr Gatte im Jahr 1976. picture-alliance/ dpa Foto:

Und die beiden Corgis werden am 10. Juni wohl auch die einzigen Geburtstags-Gäste sein. Was ihrem Herrchen nur recht ist: Philip hat keine Lust auf Brimborium und Kanonendonner. Geplant ist ein einfaches Mittagessen mit der Queen, so die „Daily Mail“. Philip sei nun mal eher still: „Er hat sich, wie es seine Gewohnheit ist, dafür entschieden, kein Aufsehen zu erregen.“

Bekannt für seinen robusten Humor: Prinz Philip. picture alliance/dpa Foto:

Sein Geburtstagsmotto seit vielen Jahrzehnten lautet: „No fuzz, no bother“, also „Kein Aufsehen, keine Umstände machen“.



Queen Elizabeth verliebte sich mit dreizehn in Philip

Philip wurde 1921 als Prinz von Griechenland und Dänemark auf Korfu geboren - auf einem Küchentisch, weil der Arzt das praktisch fand. Schon mit 13 Jahren verliebte sich Elizabeth in den smart-schneidigen Kadetten, der ihr seit der Hochzeit 1947 in guten und in schlechteren Zeiten absolut unerschütterlich zur Seite steht.



Unerschütterlicher Zusammenhalt: Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip picture alliance/dpa Foto:

Keine Frage: Die Königs verbindet eine ganz große Liebe. Und ganz viel Disziplin: Erst mit 96 Jahren verkündete Philip, er werde es jetzt „mal ruhiger angehen lassen“.

Wobei: Für sein ja nicht mehr ganz taufrisches Alter ist der Prinz noch rüstig und rege. Lady Butter, eine entfernte Verwandte, plauderte gerade aus: „Er malt noch, er schaut sich seine Pferde an und hält sich durch die Nachrichten auf dem Laufenden“. Eigentlich, so die 95-Jährige, mache Philip alles wie früher – nur ein bisschen langsamer.