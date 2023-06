Royaler Nachwuchs: Prinz Gustav und Frau Carina sind Eltern geworden

Süße Nachrichten aus der Welt der Royals: Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und seine Ehefrau Prinzessin Carina (beide 54) sind Eltern geworden!

Eine Leihmutter habe am vergangenen Freitag den ersten Sohn der beiden zur Welt gebracht, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage. Der Kleine heißt Gustav Albrecht. „Alle sind wohlauf“, so der Sprecher weiter.

Prinz Gustav und Prinzessin Carina haben Sohn bekommen

Prinz Gustav und Prinzessin Carina seien bei der Geburt in den USA dabei gewesen, teilte das dänische Königshaus in einer kurzen Notiz mit. Gustav ist der Neffe von Königin Margarethe II. Mehrere Medien hatten zuvor über die Geburt berichtet.

Das Paar lebt bereits seit vielen Jahren zusammen und gab sich im Juni vergangenen Jahres auf Schloss Berleburg bei Siegen das Ja-Wort. In Deutschland ist es laut Embryonenschutzgesetz verboten, einen Embryo einer Leihmutter einzusetzen und das Kind von ihr nur austragen zu lassen. (dpa/mp)