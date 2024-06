Popstar wird auf der Bühne von Fledermaus gebissen

„Ein wahrer Rock’n’Roll-Moment“ betitelt Sängerin Taylor Momsen (30) das Video, das derzeit in den sozialen Medien die Runde macht. Darauf zu sehen ist Momsen während eines Konzerts im spanischen Sevilla – und eine Fledermaus, die sich an das Bein der Sängerin klammert. Für Momsen endete das Konzert im Krankenhaus.

Sängerin Taylor Momsen ist derzeit mit ihrer Band „The Pretty Reckless“ auf Tour mit AC/DC. Auch in Sevilla wurde Halt gemacht – und dort wartete eine besondere Überraschung auf die 30-Jährige. Während Momsen ihr Lied „Witches Burn“ in typischer Rock-Manier zum Besten gab, begann das Publikum auf einmal, aufgeregt zu rufen und auf das Bein der Sängerin zu zeigen. Zunächst war Momsen sichtlich verwirrt, dann sah sie es auch: „Eine Fledermaus ist auf mich geflogen und hat sich an mein Bein geklammert“, schrieb Momsen später auf Instagram.

Taylor Momsen wird auf der Bühne von einer Fledermaus gebissen

Sofort eilten Crew-Mitglieder auf die Bühne und entfernten die Fledermaus vorsichtig. „Der Fledermaus geht es gut, sie wird jetzt mein neuer Freund“, beruhigte Momsen daraufhin lachend das Publikum. Doch ganz ohne Konsequenzen blieb die Begegnung nicht: „Sie war süß, aber sie hat mich gebissen…jetzt warten die nächsten zwei Wochen Tollwutimpfungen auf mich“, erklärte die 30-Jährige ihren Fans auf Instagram und teilte dazu ein Video von sich aus dem Krankenhaus. Dem Vorfall verdankt die Sängerin jetzt auch einen neuen Spitznamen: Das Krankenhaus-Personal taufte sie „Batgirl“.

Taylor Momsen ist als Sängerin, Schauspielerin und Model bekannt. Ihren Durchbruch erlebte die damals 14-Jährige mit ihrer Rolle in der beliebten TV-Serie „Gossip Girl“. Im Jahr 2009 gründete sie ihre Band „The Pretty Reckless“. Derzeit tourt die Band als Vorgruppe mit AC/DC auf deren „Pwr Up“-Tour. Ende Juli machen sie auch für zwei Konzerte in Hannover Halt.