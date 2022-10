Plötzlicher Tod mit 67: Hollywood trauert um „Will & Grace“-Komiker

Er brachte Millionen Menschen zum Lachen – jetzt weinen seine Fans um ihn: Leslie Jordan ist tot. Der beliebte Schauspieler war aus „Will & Grace“ und „American Horror Story“ bekannt. Jordan starb am Montag bei einem Unfall, er wurde 67 Jahre alt.

US-Medienberichten zufolge kam er bei einen Autounfall ums Leben. Sein Wagen habe ein Gebäude gerammt, möglicherweise habe er kurz vor dem Crash am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten, schrieb „TMZ.com“.

Die Trauer in Hollywood ist groß, viele Kollegen, darunter Michelle Pfeiffer, Selma Blair und Dylan McDermott bekundeten ihre Trauer. „Leslie war so ein Licht für so viele“, schrieb Pfeiffer auf Instagram. Er habe die Welt mit seiner Liebe und seinem Humor großzügig beschenkt, besonders auch während des Corona-Lockdowns.

Dolly Parton und Cardi B. trauern um Leslie Jordan

Jordan sei ein wunderbarer Freund und ein großes Talent gewesen, würdigte McDermott den Komiker. Bei den Dreharbeiten zu „American Horror Story“ hätten sie sich gegenseitig zum Lachen gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: „Friends“-Star gibt unglaubliche Summe für Entzug aus

Er habe so viele Menschen während der Pandemie durch Lachen zusammengebracht, schrieb Schauspielerin Lynda Carter aus der TV-Serie „Wonder Woman“. „Call Me Kat“-Co-Star Mayim Bialik würdigte Jordan als echten Südstaaten-Gentleman, der „mitfühlend, klug, frech und urkomisch“ war.

Sie sei so traurig, als habe sie ein Familienmitglied verloren, schrieb Country-Star Dolly Parton auf Instagram. Er würde von jedem vermisst werden, der ihn kannte. Auch Sänger Lance Bass und Rapperin Cardi B bekundeten ihre Trauer.