Plötzlich verstorben: Trauer um „Beet-Bruder“ aus TV-Show

Der Kölner TV-Sender Vox trauert um eine seiner beliebtesten Serien-Figuren: Ralf „Ralle“ Ender ist nach Angaben des Senders überraschend gestorben. Der Hobby-Gärtner war seit vielen Jahren in Doku-Formaten wie „Einmal Camping, immer Camping“, „Ab ins Beet“ oder „Die Beet-Brüder“ zu sehen.

„Gestern ist überraschend unser Freund und Beet-Bruder Ralf ,Ralle‘ Ender verstorben. Wir alle sind sehr traurig und vermissen ihn unendlich. Er war ein wunderbarer Mensch und wird immer in unseren Gedanken und Herzen weiterleben“, schrieb Vox am Freitag auf Facebook.

Vox: „Ab ins Beet“-Gärtner Ralf „Ralle“ Ender ist tot

Woran Ender gestorben ist, gaben der TV-Sender und die Produktionsfirma Tokee bros nicht bekannt. Unter dem Facebook-Beitrag nahmen nach nur wenigen Stunden bereits mehrere Tausend Nutzer:innen Anteil am Tod des passionierten Heimwerkers aus dem Ruhrgebiet.

„Gute Reise, Ralle, ganz viel Kraft den Angehörigen und Freunden“, schrieb eine Zuschauerin. Einige Fans erklärten, seine „impulsive Ruhrpott-Art“ zu vermissen. „Ein Urgestein ist gegangen.“

Erstmals war Ralf Ender in der Garten-Doku „Ab ins Beet“ zu sehen, die Vox seit 2005 im Programm hat. An der Seite des chaotischen Bochumer Kleingärtners Claus Scholz, der fast ausschließlich Fußballtrikots trägt, wurde „Ralle“ über die Jahre zu einer Kultfigur der Sendung.

Auch in der zurückliegenden 19. „Ab ins Beet“-Staffel, die Vox im Frühjahr 2023 ausgestrahlt hat, war Ralf Ender in mehreren Folgen zu sehen. Aus der Sendung sind die Ableger „Ab in die Ruine“, „Die Superchefs“, „Die Beet-Brüder“ und „Einmal Camping, immer Camping“ entstanden, in denen der Hobby-Gärtner ebenfalls mitgemacht hat.