Pamela Anderson & Tommy Lee: Sexvideo-Skandal als Serie verfilmt – erste Folge draußen

Los Angeles –

Blitzhochzeit, Gewalt und das berühmte Sextape: Nun werden Pamela Anderson und Tommy Lee zum Serienstoff. Das Promi-Paar sorgte vor gut 25 Jahren für viele Schlagzeilen.

Die „Baby Driver“-Schauspielerin Lily James (32) in verführerischer Pose als Pamela Anderson, Sebastian Stan (38, „Avengers: Endgame“) mit vielen Tätowierungen als Rockmusiker Tommy Lee: der Streamingdienst Hulu hat am Freitag erste Fotos vom Set der TV-Serie „Pam and Tommy“ veröffentlicht.

TV-Serie soll Ehe von Pam und Tommy zeigen

Die Serie soll die explosive Beziehung des „Baywatch“-Stars und des Schlagzeugers der US-Band „Mötley Crüe“ beleuchten. Das Promi-Paar machte insbesondere mit einem privat gedrehten Sexvideo Schlagzeilen.

Die britische Schauspielerin Lily James postete auf Instagram ein Zitat von Anderson („Es ist großartig, blond zu sein“) zu einem Foto, in dem sie dem „Baywatch“-Star mit platinblonder Mähne verblüffend ähnlich sieht. „Love bites“ schrieb Sebastian Stan zu einem Set-Foto der beiden Hauptdarsteller beim Liebesspiel.

Lee und Anderson gaben sich 1995 wenige Tage nach dem Kennenlernen das Ja-Wort. Ein freizügiges „Flitterwochen“-Video verschwand aus ihrem Haus und landete auf einer Pornowebseite. Komiker Seth Rogen ist als Produzent und als Darsteller in der Rolle des Video-Diebs an Bord. Die Regie übernimmt Craig Gillespie, der Stan bereits für den Film „I, Tonya“ (2017) vor die Kamera holte. Anderson und Lee waren von 1995 bis 1998 verheiratet. Die Ex-Eheleute sind nicht an dem Projekt beteiligt. (dpa)