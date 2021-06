Oscarpreisträgerin trauert: Disney-Schauspielerin mit nur 15 Jahren gestorben

Kampala –

„Im Schach kann der Kleine zum Große werden!“

Diesen Satz sagt Nikita Pearl Waligwa in ihrer Rolle der „Gloria“ im Disney-Film „Queen of Katwa“. Sie selbst bekam nie die Chance, groß zu werden.

Das junge Mädchen aus Uganda ist nun verstorben. Sie wurde nur 15 Jahre alt.

Waligwa litt an einem Hirntumor, der erstmals im Jahr 2016 diagnostiziert wurde. Wie der britische BBC berichtet, setzte sich „Queen of Katwe“-Regisseurin Mira Nair (62) dafür ein, dass die junge Schauspielerin eine Behandlung in Indien bekam. In ihrer Heimat Uganda habe es dafür nicht die nötige Ausrüstung gegeben.

2017 gab es dann zunächst Entwarnung, doch die Krankheit kam zurück. Jetzt verlor Nikita den Kampf gegen den Krebs.

„Queen of Katwe“ (Trailer im Video oben) basiert auf realen Ereignissen und handelt von Phiona Mutesi (24). Das Mädchen aus Katwe, einem Slum in der Ugandischen Hauptstadt Kampala, entwickelte sich dank des Trainings mit einem Missionar in kürzester Zeit zu einer Profi-Schachspielerin und schaffte es sogar zur Weltschacholympiade.

Waligwa spielte Gloria, die Freundin der Hauptfigur. Oscarpreisträgerin Lupita Nyong’o (36, „12 Years a Slave“), die ebenfalls eine Rolle in dem Film hatte, schrieb auf Instagram: „Mit großer Trauer schreibe ich über den Tod von Nikita Waligwa, dem süßen, warmen, talentierten Mädchen, mit dem ich im Film ‚Queen of Katwe‘ gearbeitet habe.“ (sku)