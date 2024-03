Oscar-Party: Star steht plötzlich nackt auf der Bühne – das steckt dahinter

Gespielter Flitzer-Zwischenfall in Hollywood: Beim Preis fürs beste Kostümdesign ist Wrestling-Star John Cena in der Nacht zum Montag bei der Oscar-Gala nackt aufgetreten. Was war da los?

Hinter dem Hingucker-Auftritt stand eine Botschaft: „Kostüme sind sehr wichtig“, sagte der 46-jährige Hollywood-Star trocken, der nur mit Birkenstocks auf die Bühne kam und das Publikum zum Lachen brachte. Dabei bedeckte sein bestens Stück mit einem großen Umschlag, der den Gewinnerinnen-Namen (Holly Waddington für „Poor Things“) enthielt.

Los Angeles: John Cena kommt nackt auf Oscar-Bühne

Die Nackt-Aktion in Zusammenarbeit mit Moderator Jimmy Kimmel, der ihm später flugs einen Umhang überwarf, erinnerte an einen Skandal vor 50 Jahren.

1974 rannte während einer Moderation von David Niven ein Flitzer über die Oscar-Bühne. Das TV-Publikum des 70er-Jahre-Amerikas war überrascht, viele waren schockiert, dass so etwas passieren kann. (dpa/mp)