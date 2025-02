„Nur wenn ich sang, durfte ich mich geliebt fühlen“, hat sie einmal in einem Interview gesagt und sich bitter über ihre Mutter beklagt, die – zerfressen von Ehrgeiz – unbedingt wollte, dass die Tochter ganz groß rauskommt. „Sie hat mir die Kindheit gestohlen.“ Maria Callas: Diva, High-Society-Promi und tragische Figur. Unvergessen ihr erhabener, meist trauriger Blick und die großen, mit dem Eyeliner gerahmten Augen. Jetzt kommt ihre Geschichte ins Kino: Am Donnerstag, 6. Februar, startet der Film „Maria“ in den deutschen Kinos. Was für ein Mensch ist Maria Callas gewesen?