Männer-Mania im Dschungel! Wer Samstagabend Dschungel-König wird, ist noch nicht klar, aber eins steht fest: es wird ein Mann. Eine reine Herren-Runde im Finale gab es in 15 Staffeln „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ noch nie – und dabei könnten die Finalisten verschiedener nicht sein.

Ein bodenständiger Ex-Bodyguard, ein sensibler Designer, ein schauspielernder Ex-Junkie und zwei junge Reality- TV-Darsteller: Es ist ein spannender Mix, der sich da auf der Zielgeraden ums Buschfeuer im Camp in Südafrika versammelt hat. Welche drei tatsächlich ins Finale einziehen, ist noch nicht klar.

Seit Donnerstagabend sind die Herren unter sich, da wählten die Zuschauer:innen Schauspielerin Anouschka Renzi raus. Die fiel zuvor vor allem durch Diva-Allüren und Genöle auf. Ausschlaggebend war vielleicht auch, dass sie kurz vorher die Dschungelprüfung mit Busenfreund Harald Glööckler verweigerte. Den beiden drohte bei einem Spiel ein Bad der besondern Art: In einem riesigen Ekel-Tank warteten auf sie Tier-Innereien, Fleischabfälle und Fischkotze. Zu viel für das Duo, Glööckler entschied: „Ich habe mir das angeguckt. Ich bin Vegetarier. Ich mache das nicht!“ Renzi schimpfte: „Das ist wirklich entwürdigend! Wir sind ja nicht der letzte Dreck, nur, weil wir das Dschungelcamp machen“.

Dschungelcamp: Anouschka Renzi fliegt als letzte Frau raus

Weit mehr Sympathien bei den Zuschauer:innen hatte der Designer mit dem gewöhnungsbedürftigem Gesicht sowieso – zumindest am Anfang. Da berührte er die TV-Nation mit Geschichten aus seiner Kindheit und einfühlsamen Gesprächen mit den Mitcamper:innen. Aber: Später flogen mit Zickenfreundin Renzi immer öfter die Giftpfeile – und ließen Glööcklers Beliebtheitswerte sinken.

Außerdem schlief die Konkurrenz nicht: Reality-Star Filip Pavlovic holte immer weiter auf und setzte neben Flirtereien mit Mitcamperin Tara Tabitha auf Kampfgeist, mit dem er bei Dschungelprüfungen brillieren konnte. Zudem weiß der Hamburger, worauf es im Reality-TV ankommt: Authentizität und eine starke Fanbase, beides hat er und gilt somit schon länger als einer der Top-Favoriten auf die Krone. Sein Dschungelcamp-Ticket hatte er sich durch seinen Sieg in der Ersatz-Dschungelshow vergangenes Jahr gesichert. Auch damals entschieden die Anrufer:innen. Das zeigt: Der Mann kommt an.

Ob ihm sein früherer Camp-Erzfeind und Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest in Sachen Krone ins Gehege kommen könnte, ist mehr als fraglich. Der Camp-Rebell mit dunkler Drogenvergangenheit verspielte seine anfängliche Beliebtheit, als er eine Dschungelprüfung unter anderem wegen eines Zoffs mit Filip verweigerte – und blieb danach eher im Hintergrund. Genau wie Ex-„Prince Charming“-Teilnehmer Manuel Flickinger, der zwar als „Everybody‘s Darling“ gilt, aber während der Show nicht so richtig zeigen konnte, was in ihm steckt.

Am Ende könnte sich ein ganz anderer die Krone sichern: Dschungel-Ältester Peter Althoff. Der Ex-Promi-Bodyquard und Schauspieler fiel vor allem durch seine fränkische Gelassenheit, seinen Humor und Kollegialität auf. Alle mögen Peter und so richtig verscherzt hat er sich‘s im Camp mit niemanden. Gepaart mit Motivation und Ehrgeiz, könnte die Rechnung auf die Krone am Ende für den 66-Jährigen sogar aufgehen. (alp)