„Nur noch Haut und Knochen“: Cathy Hummels reagiert auf Shitstorm nach Bikini-Fotos

Zum Schicksal einer Influencerin gehört es auch, negative Kommentare einstecken zu müssen. Davon kann Cathy Hummels ein Lied singen: Immer wieder erntet sie Kritik für ihre Instagram-Beiträge. Mittlerweile hat sie ein persönliches Schutzschild entwickelt und geht ziemlich gelassen mit verbalen Angriffen um.

Die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels ist aktuell im Dubai-Urlaub und nimmt ihre Fans immer wieder virtuell auf Instagram mit. Fast täglich veröffentlicht sie neue Beiträge aus dem Emirat und zeigt sich auch beim Ausprobieren neuer Sportarten. Nachdem sie Fotos von sich beim Boxen und Gewichtheben am Strand teilte, ließen die Hasskommentare nicht auf sich warten.

Es dauerte nur wenige Minuten, bis auf dem Account der Influencerin die ersten negativen Kommentare eintrudelten. Dieses Mal störte die Nutzerinnen und Nutzer ihr muskulöser Körper, der auf den verschiedenen Fotos zu sehen ist. „Sind das nur noch Haut und Knochen? Wie viele kcal nimmst du pro Tag zu dir?“ war einer der vielen gehässigen Kommentare.

Hummels für Nutzer „zu muskulös“

Cathy Hummels reagierte humorvoll auf die Bodyshaming-Kommentare und schrieb: „Zu dünn, zu dick, zu schwabbelig, zu faltig, zu weiß, zu braun … jetzt zu muskulös. Die Liste ist lang.“ Sie forderte ihre Community sogar auf: „Kommentiert mit“.

Die 36-Jährige wird nicht zum ersten Mal für ihren Körper kritisiert. Die Influencerin verteidigte sich in der Vergangenheit bereits gegen Hasskommentare. So setzte sie einmal einen Post gegen Bodyshaming ab, den sie mit „Liebt euch so wie ihr seid. Perfekt unperfekt.“ beendete. Dem Motto scheint sie sich stets treu zu bleiben.