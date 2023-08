Nur 14 Monate verheiratet: Offenbar Ehe-Aus bei Britney Spears

Streit, Trennung und sogar Auszug? Wie mehrere US-Medien berichten, soll zwischen Popstar Britney Spears und ihrem Ehemann Sam Asghari alles Aus sein – nach einem heftigen Streit um Fremdgeh-Vorwürfe. Erst seit Juni vergangenen Jahres war das Paar verheiratet.

Er galt als ihre große Stütze im jahrelangen, kräfteraubenden Streit mit ihrem Vater um die Vormundschaft.Vor Gericht hatte sie in dem von der Weltpresse verfolgten Verfahren gesagt, dass sie Asghari unbedingt heiraten wolle – und dies einer der Gründe sei, warum die Vormundschaft ihres Vaters endlich enden müsse. Nun soll aber zwischen der Pop-Ikone und ihrem Mann alles aus sein. Dies berichten unter anderem das US-Promiportal „TMZ“, das meist als gut informiert gilt, und das Magazin „People“ und berufen sich auf anonyme Quellen.

Britney Spears und Sam Asghari sollen sich getrennt haben

So soll das seit Juni 2022 verheiratete Paar nach einem heftigen Streit auseinandergegangen sein. Asghari habe die 41-jährige Sängerin mit Gerüchten konfrontiert, wonach sie fremdgegangen sei. Der 29-Jährige sei inzwischen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und wolle die Scheidung einreichen, hieß es. „TMZ“ zufolge hatte es in der Ehe der beiden bereits monatelang gekriselt. Auch laut Nachrichtenagentur AP hat Asghari die Scheidungsunterlagen sogar bereits eingereicht, wie es unter Berufung auf eine damit vertraute Quelle heißt. Aber: Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang weder für die Trennung noch für das Scheidungsverfahren.

Es wäre das Ende einer Liebe, die 2016 begann und erst im vergangenen Jahr mit einer Traumhochzeit in der Luxusvilla des Paares nahe Los Angeles gekrönt wurde. Für die „Baby One More Time“-Sängerin war es im Juni vergangenen Jahres bereits der dritte Gang vor den Traualtar: 2004 hatte sie ihre Jugendliebe Jason Alexander geheiratet – die Blitz-Ehe dauerte jedoch nur 55 Stunden, bevor sie annulliert wurde. Später war Spears dann mit Rapper Kevin Federline verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. (alp)