„Prince Charming“ ist die erste Dating-Show im deutschen TV, in der homosexuelle Männer auf Partnersuche gehen. Jan Windisch (26) aus Norddeutschland überzeugt derzeit die Zuschauer:innen und den Prinzen mit seinem Lächeln, seiner Eloquenz und seinem Aussehen. Der Lehramt-Student sorgte zudem für den ersten TV-Kuss der aktuell laufenden dritten Staffel. Die MOPO hat mit ihm über Gerüchte, seinen aktuellen Beziehungsstatus und sein Leben vor der Sendung – das „nicht im Kloster“ stattfand – gesprochen.

MOPO: Sie kommen aus einem idyllischen, kleinen Dorf bei Neumünster. Was sagen Freunde und Familie dazu, dass Sie im Fernsehen wild rumknutschen?

Jan Windisch: Bei meinen Freunden stößt das Ganze nur auf positives Feedback. Die sind alle nach jeder Folge hellauf begeistert. Meine Familie hat das Ganze noch gar nicht gesehen, weil die Sendung noch nicht im Fernsehen läuft, sondern nur als Stream bei TV-Now. Die warten alle darauf, dass die Folgen ausgestrahlt werden. Vor allem meine Oma Hannelore wartet gespannt. Generell stehen eigentlich alle hinter mir. Letztendlich wird das einfach nur witzig, ein ganz großer Spaß.

Sie sind doch ein junger, attraktiver Mann. Wieso haben Sie an einer Dating-Show teilgenommen?

Es gibt mehrere Gründe, weshalb ich bei „Prince Charming“ mitgemacht habe. Einerseits, um neue Leute kennenzulernen, um mal wieder raus zu kommen und sich auf ein Experiment einzulassen. Da spielt die Pandemie auch ganz doll mit rein. Ich dachte mir, ich habe nun so lange niemanden mehr kennengelernt, ich versuche es einfach mal. Zeitgleich habe ich über so viele Jahre Dating-Apps ausprobiert, war tanzen und feiern und habe letztendlich nur Idioten kennengelernt. Durch das Format hatte ich die Chance, neue beste Freunde zu finden und vielleicht auch meinen Prinzen. Und ein ganz großer Grund: Ich bin großer Fan der Show, weil ich es so schön finde, dass es das gibt. Ich hätte mir das mit 16 so sehr gewünscht. Das hätte mir total geholfen. Ich glaube, die Serie hilft, Menschen zu zeigen, dass es vollkommen OK ist, homosexuell zu sein. Ich wollte einen Teil dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich verbessert.

Sie sagten, Sie hätten in der Vergangenheit nur Idioten kennengelernt. Ihr angeblicher Ex-Freund behauptet nun, Sie seien während der Dreharbeiten ein Paar gewesen. Was sagen Sie dazu?

Das ist einfach großer Quatsch. Natürlich waren wir vor Aufzeichnung der Sendung alle keine Nonnen, keiner kam aus dem Kloster. Es war auch klar, dass es Leute mit dreckiger Wäsche gibt, die diese dann rausholen werden. Das war logisch, dass solche Gerüchte hochkommen. Das ist aber komplett absurd. Ich gebe zu, ich hatte auch Sexualpartner, bevor ich zu „Prince Charming“ gegangen bin (lacht). Ich hatte auch etwas mit diesem Typen, der das nun behauptet. Es ist nur schwierig, dass er sich da damals offenbar reingesteigert hat. Er gibt nun mehrere Interviews in Zeitungen und Youtube-Formaten. Sich hinzustellen und zu behaupten, dass ich das Ganze nur gemacht habe, um berühmt zu werden, finde ich dann sehr fraglich.

Sie haben zwei Wochen mit wildfremden Männern, um einen Mann gekämpft. Wer war Ihnen in der Villa besonders ein Dorn im Auge?

Ganz klar: Maurice!

Und warum?

Am Anfang fand ich Maurice noch ganz sympathisch und ganz nett. Das änderte sich dann aber schlagartig nach seinem Einzeldate. Er hat sich sehr von uns distanziert. Das hat mich sehr gestört. Er hat nicht mehr mit den anderen Kandidaten geredet, nicht mehr interagiert. Er hat die ganze Zeit dann nur noch herumgeheult und sich beschwert. Ich denke mir, dann geh doch bitte nach Hause. Und seine Naivität hat mich auch genervt.

Die Dreharbeiten fanden im April statt. Für die Zuschauer sind Sie aktuell unter den Top 5. Sind Sie als Single nach Hause geflogen?

Ich kann sagen: Ich habe die Villa nicht alleine verlassen.

Was kommt nach Prince Charming? Wird man Sie nun öfter im Fernsehen sehen?

Ich bin für jedes Experiment bereit. Wir werden sehen.

Neue Folgen der dritten Staffel von „Prince Charming“ erscheinen jede Woche immer dienstags ab Mitternacht auf der Streaming-Plattform „TV-Now“. Aktuell sind noch fünf Kandidaten im Rennen. Wer am Ende das Herz von Prinz Kim erobert, erfahren Sie am 12. Oktober im großen Finale.

Anmerkung der Redaktion: Das Interview wurde am 24. September 2021 geführt. Zu diesem Zeitpunkt war Jan Windisch Kandidat in der Show „Prince Charming“. In der Folge vom 28. September 2021 hat Windisch die Sendung auf eigenem Wunsch verlassen.